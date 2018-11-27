Уроженец Беларуси строит себе на Дальнем Востоке идеальный дом

Вот уже почти три года, как в России действует программа " Дальневосточный гектар ". К нам за это время не раз и не два обращались граждане Беларуси и интересовались, могут ли они претендовать на этот самый гектар? К сожалению, порадовать белорусов было нечем. В соответствии с законом получить гектар могут только россияне, а иностранцам не разрешается даже перекупать такую землю. Но если человек меняет гражданство, то ситуация становится иной…

Виктор Шкробов всегда мечтал о собственном доме. Жизнь в многоэтажке казалась ему скучной. Фото: РИА Новости

…В далеком 1980 году белорус Виктор Шкробов, путешествуя по СССР, решил посмотреть Дальний Восток.

- Тогда вся молодежь колесила по стране, - вспоминает Виктор Сергеевич. - И я успел побывать во многих местах: Москву и Питер хорошо знаю, в армии служил в Калининградской области, в Горький приезжал на практику студентом. И вот отправился на Дальний Восток. Работал сначала в одном из леспромхозов, потом в геологоразведочной экспедиции. Потихоньку затянуло меня - хорошей местной охотой, рыбалкой. Так и остался.

Почти 40 лет Виктор Шкробов живет на ставшей ему родной дальневосточной земле. В поселке Солнечный Хабаровского края он уважаемый человек, преподает в промышленном техникуме.

Всю жизнь мечтал Виктор Сергеевич о собственном доме. Жизнь в многоэтажном кирпичном "муравейнике" казалась ему скучной - телевизор, диван, кухня... А на своей земле занятие всегда найдется. Неудивительно, что, узнав о возможности бесплатно получить гектар, Виктор Шкробов сразу решил стать участником программы.

Получить земельный надел оказалось легко. Ни с заявлением, ни с оформлением документов проблем не возникло. А когда дело дошло до выбора земли, фортуна окончательно встала на сторону Виктора Сергеевича:

- Я почти сразу нашел подходящий вариант. Всего в пятнадцати минутах ходьбы от дома, где у меня квартира. В феврале 2017 года оформил участок. Год приводил его в порядок, а в апреле 2018-го начал строить. Дело движется небыстро, время есть только по выходным и в отпуске. Но уже стоят теплица, баня на фундаменте с раздевалкой, помывочной и парилкой, временный теплый домик типа вагончика. Во дворе мангал, шарабан, стол, за которым может собраться семья. Впереди строительство дома. Им буду заниматься основательно. Понадобится еще годика два, чтобы сделать все, что запланировал.

Виктор Шкробов искренне сожалеет, что сейчас молодежь далека от земли.

- И для детей хорошо, - замечает он. - Попробуйте в городе ребенка гулять выпустить. Страшно. А здесь ребятня бегает в свое удовольствие.

Несмотря на свой положительный опыт, Виктор Сергеевич советует другим хорошенько подумать, прежде чем бежать за бесплатным наделом. Вложиться придется основательно. Но сама идея такой помощи от государства нашему герою нравится.

- Доволен ли я, что решил взять землю? Конечно, доволен. Я целое лето нахожусь на свежем воздухе, чем-то занимаюсь, постоянно в движении. А движение - это жизнь!

ДОСЬЕ "СОЮЗА"



Программа "Дальневосточный гектар" дает гражданам России право на бесплатное получение земельного участка. Подать заявку можно индивидуально или группой до 10 человек. На каждого полагается не более одного гектара земли. Для жителей Дальневосточного федерального округа программа вступила в действие с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года в ней смогли участвовать все россияне.