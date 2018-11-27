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27.11.2018 03:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Якутске уволят чиновника, заказавшего банкеты за казенный счет

Текст: Владимир Таюрский

Мэр Якутска Сардана Авксентьева пообещала "избавиться" от руководителя управления делами городской администрации, заказавшего два предновогодних банкета на миллион рублей за счет муниципального бюджета.

На своей странице в Facebook она написала, что была неприятно удивлена, узнав о том, что муниципальное казенное учреждение "Управление делами" организовало закупку услуг по организации питания на сумму свыше миллиона рублей.

Фото: depositphotos.com
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"Вызвала руководителя МКУ "Управление делами", но вразумительного объяснения от него про эти банкеты я не получила. Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну, что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее - нам с ним не по пути", - написала градоначальница.

Авксентьева отметила, что банкеты были заказаны, скорее всего, по привычке работать по шаблону. "Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей", - подчеркнула она.

Услуги по проведению двух предновогодних банкетов на 65 и 172 персоны чиновник заказал у одного предпринимателя. В контракте перечисляется обширный перечень блюд на основе национальной кухни. Оба контракта мэр Якутска сразу же отменила, добавив: "С тех пор, как я возглавила город, я не отдавала ни одного распоряжения о проведении "массовых гуляний" за счет бюджета".

Этот случай побудил градоначальницу пересмотреть систему закупок. В составе администрации действует 37 муниципальных казенных учреждений, каждое из которых осуществляет закупки самостоятельно. Как сообщила Сардана Авксентьева, для начала она распорядилась усилить контроль за ними, чтобы выявлять и пресекать подобные необоснованные расходы, добавив: "Неконтролируемую систему закупок надо менять".

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