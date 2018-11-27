В Якутске уволят чиновника, заказавшего банкеты за казенный счет

Мэр Якутска Сардана Авксентьева пообещала "избавиться" от руководителя управления делами городской администрации, заказавшего два предновогодних банкета на миллион рублей за счет муниципального бюджета.

На своей странице в Facebook она написала, что была неприятно удивлена, узнав о том, что муниципальное казенное учреждение "Управление делами" организовало закупку услуг по организации питания на сумму свыше миллиона рублей.

"Вызвала руководителя МКУ "Управление делами", но вразумительного объяснения от него про эти банкеты я не получила. Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну, что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее - нам с ним не по пути", - написала градоначальница.

Авксентьева отметила, что банкеты были заказаны, скорее всего, по привычке работать по шаблону. "Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей", - подчеркнула она.

Услуги по проведению двух предновогодних банкетов на 65 и 172 персоны чиновник заказал у одного предпринимателя. В контракте перечисляется обширный перечень блюд на основе национальной кухни. Оба контракта мэр Якутска сразу же отменила, добавив: "С тех пор, как я возглавила город, я не отдавала ни одного распоряжения о проведении "массовых гуляний" за счет бюджета".

Этот случай побудил градоначальницу пересмотреть систему закупок. В составе администрации действует 37 муниципальных казенных учреждений, каждое из которых осуществляет закупки самостоятельно. Как сообщила Сардана Авксентьева, для начала она распорядилась усилить контроль за ними, чтобы выявлять и пресекать подобные необоснованные расходы, добавив: "Неконтролируемую систему закупок надо менять".