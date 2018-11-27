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27.11.2018 10:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лайнер с 76 пассажирами вынужденно приземлился в Казани

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Орска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Казани.

По данным пресс-службы воздушной гавани столицы РТ, посадка воздушного судна авиакомпании "Икар" прошла благополучно в 4 часа 54 минуты (мск). На борту находилось 76 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Самолет в настоящее время находится в казанском аэропорту.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщила старший помощник руководителя приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова, экипаж принял решение о приземлении в связи с неверными данными бортовых приборов.

- Причиной вынужденной посадки самолета Embraer 190, следовавшего рейсом №564 из Орска в Москву, стала некорректная индикация топлива, - цитирует представителя надзорного ведомства РИА Новости.

Иванова также добавила, что жалоб от находившихся на борту людей не поступало. Пассажиров перерегистрировали на другой рейс, однако аэропорт прибытия сменился с "Шереметьево" на "Домодедово".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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