Лайнер с 76 пассажирами вынужденно приземлился в Казани

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Орска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Казани.

По данным пресс-службы воздушной гавани столицы РТ, посадка воздушного судна авиакомпании "Икар" прошла благополучно в 4 часа 54 минуты (мск). На борту находилось 76 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал. Самолет в настоящее время находится в казанском аэропорту.

Как сообщила старший помощник руководителя приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова, экипаж принял решение о приземлении в связи с неверными данными бортовых приборов.

- Причиной вынужденной посадки самолета Embraer 190, следовавшего рейсом №564 из Орска в Москву, стала некорректная индикация топлива, - цитирует представителя надзорного ведомства РИА Новости.

Иванова также добавила, что жалоб от находившихся на борту людей не поступало. Пассажиров перерегистрировали на другой рейс, однако аэропорт прибытия сменился с "Шереметьево" на "Домодедово".