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27.11.2018 23:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мордовский технопарк вошел в тройку лучших в России

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
"Технопарк - Мордовия" вошел в тройку лучших в стране: он занял первое место по инвестиционной привлекательности и второе - по уровню производительности труда, наличию благоприятных условий для резидентов и показателю экономической деятельности.
Гендиректор "Технопарка - Мордовия" Виктор Якуба (слева) поделился опытом привлечения резидентов. Фото: Пресс-служба "Технопарка - Мордовия" Гендиректор "Технопарка - Мордовия" Виктор Якуба (слева) поделился опытом привлечения резидентов. Фото: Пресс-служба "Технопарка - Мордовия"
Гендиректор "Технопарка - Мордовия" Виктор Якуба (слева) поделился опытом привлечения резидентов. Фото: Пресс-служба "Технопарка - Мордовия"

Об этом говорят итоги IV Национального рейтинга технопарков, составленного Ассоциацией кластеров и технопарков России.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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По данным авторов исследования, на сегодня в стране действует 157 технопарков, в рейтинг вошли лишь 38 из них.

Мордовский технопарк был включен в первую группу - "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка". Церемония награждения лидеров рейтинга состоялась в рамках III ежегодной практической конференции "Промышленная Россия 4.0 - Повышение конкурентоспособности регионов". Генеральный директор АУ "Технопарк - Мордовия" Виктор Якуба выступил с докладом, поделившись опытом привлечения научных компетенций.

Справка "РГ"

По итогам рейтинга "Технопарк - Мордовия" занял первое  место по суб-индексу S4 "Инвестиционная привлекательность и информационная открытость", второе - по показателям "Уровень производительности труда в технопарке" и "Наличие благоприятных условий для резидентов" и суб-индексу S2 "Экономическая деятельность резидентов технопарка", а также третье место по показателю "Удельный объем экспорта продукции резидентов технопарка".

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