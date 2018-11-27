Мордовский технопарк вошел в тройку лучших в России

"Технопарк - Мордовия" вошел в тройку лучших в стране: он занял первое место по инвестиционной привлекательности и второе - по уровню производительности труда, наличию благоприятных условий для резидентов и показателю экономической деятельности.

Об этом говорят итоги IV Национального рейтинга технопарков, составленного Ассоциацией кластеров и технопарков России.

По данным авторов исследования, на сегодня в стране действует 157 технопарков, в рейтинг вошли лишь 38 из них.

Мордовский технопарк был включен в первую группу - "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка". Церемония награждения лидеров рейтинга состоялась в рамках III ежегодной практической конференции "Промышленная Россия 4.0 - Повышение конкурентоспособности регионов". Генеральный директор АУ "Технопарк - Мордовия" Виктор Якуба выступил с докладом, поделившись опытом привлечения научных компетенций.

Справка "РГ"

По итогам рейтинга "Технопарк - Мордовия" занял первое место по суб-индексу S4 "Инвестиционная привлекательность и информационная открытость", второе - по показателям "Уровень производительности труда в технопарке" и "Наличие благоприятных условий для резидентов" и суб-индексу S2 "Экономическая деятельность резидентов технопарка", а также третье место по показателю "Удельный объем экспорта продукции резидентов технопарка".