Под Саратовом открыли распределительный центр на 270 магазинов

Под Саратовом открыт распределительный центр компании Х5 Retail Group, который будет обслуживать 270 магазинов в Саратовской и Волгоградской областях.

Это уже десятый распределительный центр компании в Приволжском федеральном округе. Объем инвестиций в проект составил 800 миллионов рублей. В центре уже создано 200 рабочих мест, а при полной загрузке он рассчитан на 300 вакансий. Логистический объект занимает площадь в 16 тысяч квадратных метров и предназначен для размещения практически всех категорий товаров. Центр разделен на шесть зон, в каждой из которых поддерживается определенный температурный режим для хранения продукции. В помещениях приемки и хранения используются системы контроля качества продукции.

Предприятие рассчитано на отгрузку 140 тысяч упаковок в сутки. При выходе на полную мощность РЦ "Саратов" будет обрабатывать продукцию более чем 350 поставщиков.

По словам директора по взаимодействию с органами госвласти Х5 Retail Group Станислава Наумова, компания за десять лет инвестировала более 2,5 миллиардов рублей в экономику региона и создала 2,5 тысячи рабочих мест.

- Мы видим, как развивается экономика Саратовской области, как жители региона предъявляют новые требования к качеству продуктов. Сегодняшнее открытие распределительного центра - это наше стремление сделать саратовскую продовольственную корзину доступной по цене, многообразной с точки зрения продуктов саратовского производства, - сказал Станислав Наумов.

Представитель ритейлера отметил, что компания успешно развивает сотрудничество с саратовскими производителями, представляя на своих полках их продукцию. Прежде всего, это хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясная гастрономия, масло растительное, майонез и мука. Саратовские продукты планируется поставлять ещё в восемь соседних регионов.

В областном правительстве напомнили, что соглашение о строительстве распределительного центра было подписано на первом Саратовском экономическом форуме, который состоялся в марте этого года.

- Это пример успешного взаимодействия с инвестором. Построен новый объект в "чистом" поле за короткий период. Правильная позиция и у муниципальной власти, которая взаимодействовала с компанией по реализации проекта в Саратовском районе, - отметил губернатор Валерий Радаев.

Как подчеркнул глава региона, сейчас область обеспечивает себя большим числом товаров продуктовой линейки. Кроме того, открытие распределительного центра создает дополнительные перспективы для саратовских предприятий, они получают возможность выхода на новые рынки.

В настоящее время на территории области действует 170 торговых объектов компании Х5 Retail Group, в том числе магазины "Пятерочка", "Перекресток", гипермаркет "Карусель". До конца будущего года компания планирует открыть в Саратовской области еще 130 магазинов.