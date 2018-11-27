В Башкирии четыре человека пострадали при пожаре на заводе

Четыре человека пострадали во время крупного пожара на стерлитамакском предприятии "Синтез-Каучук".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Башкортостан, возгорание зафиксировали в одном из цехов завода в 9.40 по местному времени.

Пожарные и спасатели среагировали оперативно: буквально через 50 минут огонь был потушен. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Работников предприятия увезли в больницу, где их осматривают медики.

На данный момент врачи выясняют характер полученных травм - сотрудники могли получить ожоги или отравиться изопентаном. По предварительной версии, возгорание произошло из-за разгерметизации 20-кубовой емкости с данным продуктом и его последующим воспламенением.