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27.11.2018 20:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сто тысяч на пеленки

Молодые мамы в возрасте до 24 лет будут получать новое пособие
Текст: Наталья Саванкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
В Пензенской области с нового года будут выплачивать сто тысяч рублей при рождении первого ребенка молодым мамам в возрасте не старше 24 лет. Законопроект о региональном семейном капитале в первом чтении утвердило Законодательное собрание. Возрастной ценз выбран не случайно. Так региональные власти надеются преломить сложившуюся демографическую ситуацию.

Специалисты считают: чем раньше женщина обзаведется ребенком, тем больше у нее шансов стать многодетной мамой. Но молодежь в роддом не стремится. В итоге Пензенская область оказалась в тройке регионов России с самой низкой рождаемостью. Есть на это и еще одна причина: мамы в возрасте до 24 лет чаще всего испытывают проблемы с трудоустройством. Среднестатистический портрет безработного в Пензе - это молодая женщина с высшим образованием, без опыта работы и без детей.

Фото: depositphotos.com
С 2019 года вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Для получения регионального капитала роженица должна прожить в Пензенской области не менее пяти лет. Поддержка будет оказываться адресно семьям, в которых среднедушевой доход окажется ниже двукратной величины прожиточного минимума - сейчас он составляет 9,5 тысячи рублей. Получается, что капитал получат семьи, в которых совокупный доход на трех человек составляет менее 57 тысяч рублей.

Кстати, с нового года изменится размер единовременного пособия при рождении двойняшек и тройняшек. Их с каждым годом в регионе становится все больше, словно природа сама стремится восполнить дефицит населения. Так за первое полугодие на свет уже появились 68 двоен и 4 тройни. Для их родителей выплаты вырастут с 11 до 40 тысяч рублей на каждого ребенка. В следующем году на эти цели в региональном бюджете предусмотрели более 14 миллионов рублей.

Поддержку окажут адресно семьям, в которых среднедушевой доход окажется ниже двукратной величины прожиточного минимума

Как сообщили в областном министерстве труда и социальной защиты, за 10 месяцев 2018 года многодетными стали 1757 пензенских семей, в них родилось на 154 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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