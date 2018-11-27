В Пензенской области с нового года будут выплачивать сто тысяч рублей при рождении первого ребенка молодым мамам в возрасте не старше 24 лет. Законопроект о региональном семейном капитале в первом чтении утвердило Законодательное собрание. Возрастной ценз выбран не случайно. Так региональные власти надеются преломить сложившуюся демографическую ситуацию.

Специалисты считают: чем раньше женщина обзаведется ребенком, тем больше у нее шансов стать многодетной мамой. Но молодежь в роддом не стремится. В итоге Пензенская область оказалась в тройке регионов России с самой низкой рождаемостью. Есть на это и еще одна причина: мамы в возрасте до 24 лет чаще всего испытывают проблемы с трудоустройством. Среднестатистический портрет безработного в Пензе - это молодая женщина с высшим образованием, без опыта работы и без детей.

Для получения регионального капитала роженица должна прожить в Пензенской области не менее пяти лет. Поддержка будет оказываться адресно семьям, в которых среднедушевой доход окажется ниже двукратной величины прожиточного минимума - сейчас он составляет 9,5 тысячи рублей. Получается, что капитал получат семьи, в которых совокупный доход на трех человек составляет менее 57 тысяч рублей.

Кстати, с нового года изменится размер единовременного пособия при рождении двойняшек и тройняшек. Их с каждым годом в регионе становится все больше, словно природа сама стремится восполнить дефицит населения. Так за первое полугодие на свет уже появились 68 двоен и 4 тройни. Для их родителей выплаты вырастут с 11 до 40 тысяч рублей на каждого ребенка. В следующем году на эти цели в региональном бюджете предусмотрели более 14 миллионов рублей.

Поддержку окажут адресно семьям, в которых среднедушевой доход окажется ниже двукратной величины прожиточного минимума

Как сообщили в областном министерстве труда и социальной защиты, за 10 месяцев 2018 года многодетными стали 1757 пензенских семей, в них родилось на 154 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года.