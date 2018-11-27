Госжилинспекция (ГЖИ) Самарской области подала иски в суд на аннулирование лицензий сразу 121 управляющей компании из 418 имеющихся в регионе. И, скорее всего, до конца года они прекратят свое существование.

Недобросовестные УК борются за деньги жильцов до последнего и порой присылают квитанции после того, как потеряли право управления домом. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Бездомные" - на выход

Как пояснил "РГ" председатель региональной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (МКД) Виктор Часовских, первая крупная партия УК лишится лицензий из-за того, что в течение полугода они не взяли в управление ни одного дома. Эксперт поясняет: такие фирмы создаются как запасной аэродром для недобросовестных компаний. В регионе нередки случаи, когда коммунальщики собирают средства с населения, копят долги перед ресурсоснабжающими организациями, а потом банкротятся.

- Разбираем жалобы жильцов, а под новым названием - те же лица. Не перестаешь удивляться таким обстоятельствам, - комментирует коммунальные "метаморфозы" самарский омбудсмен Ольга Гальцова.

Количество жалоб на УК, отмечают в аппарате уполномоченного по правам человека и в ГЖИ, ежегодно растет. Более 60 процентов самарцев считают, что размер платы не соответствует качеству коммунальных услуг. По данным ревизоров, количество жалоб от собственников на действия УК только в этом году выросло на 16 процентов. Ситуация осложняется тем, отметила руководитель ГЖИ региона Светлана Ерофеева, что даже при смене УК компании нередко оспаривают вердикт общих собраний собственников в судах, цепляясь за процедурные моменты. Тем самым оттягивают передачу дома и денег конкурентам.

- За девять месяцев в ГЖИ поступило порядка 31 тысячи обращений, выявлено 6398 нарушений, выписано штрафов на общую сумму в 69 миллионов рублей, - пояснила Ерофеева.

1,2 тысячи многоквартирных домов сменили УК в Самарской области за 9 месяцев этого года

УК получили от ревизоров 1212 предостережений из-за невыполнения обязательных требований по управлению МКД. Пока инспекторы "грозят пальцем". Так, одно из требований - отсутствие долгов перед ресурсниками. По новым правилам, если недоимка составляет больше двух месяцев, может быть запущен механизм аннулирования лицензии УК. Правда, участники самарского рынка ЖКХ в один голос (как поставщики ресурсов, так и управляющие организации) признаются, что УК, имеющая долги всего за пару месяцев, "это хорошая УК". Однако повторные нарушения уже могут обернуться закрытием фирмы.

Протекающий ремонт

По словам руководителя контрольного комитета гордумы Самары Вячеслава Гришина, емкость рынка ЖКХ только по строкам "содержание общедомового имущества" и "текущий ремонт" составила за минувшие три года 27 миллиардов рублей. Именно такую сумму жильцы около 8 тысяч МКД столицы региона (больше половины из них - хрущевки) напрямую заплатили за работу УК. Но состояние многоэтажек оставляет желать лучшего.

- Суммы огромные, а вот что с ними происходит потом, неизвестно. Юридический статус ООО - это как амулет, защищающий бизнес от проверок полиции, Счетной палаты, налоговой. Целевые расходы никто не проверяет. При попустительстве ГЖИ УК не отчитываются перед собственниками за траты на содержание МКД и текущий ремонт, - пояснил Вячеслав Гришин.

В том числе не предоставляют эти данные и чиновникам. Как пояснил замруководителя департамента управления имуществом Самары Виктор Федоренчик, УК не подтверждают платежи актами выполненных работ. В итоге мэрия без документов не может заплатить за содержание и ремонт муниципальных квартир, которые находятся почти в каждом МКД. Это будут нецелевые бюджетные траты. УК идут в суд, и расходы казны существенно возрастают.

- Оплачивать приходится не только счета, но и исполнительский сбор, а также пени, которые выставляют нам УК, - отметил Федоренчик.

Умерить аппетит

Самарцы также жалуются на то, что УК не позволяют жителям приводить выбранного ими подрядчика для ремонтных работ на доме. Стараются осваивать собранные средства сами, в результате, уверены собственники, искусственно завышают стоимость ремонта как минимум в два-три раза. Чтобы умерить "аппетиты" УК, омбудсмен обратится в минэнергетики и ЖКХ региона с предложением подготовить информационный справочник по предельным стоимостям работ по текущему ремонту в МКД. Тогда председатели советов домов смогут сравнить сметы своих УК с рекомендованными, чтобы пресекать разбазаривание средств жильцов.

Помочь могли бы и правоохранители. Но в полиции сегодня, по данным разных ведомств, неохотно занимаются коммуналкой. А по тем вопиющим случаям, по которым все-таки изредка возбуждаются уголовные дела, расследования затягиваются. По словам прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры Самарской области Максима Чепухова, с 2016-2017 годов до сих пор расследуется порядка восьми уголовных дел по факту мошенничества в сфере ЖКХ. Волокита налицо.

Поэтому самым действенным механизмом остается все же лишение лицензий УК. По оценкам экспертов, благодаря этой мере число участников самарского рынка ЖКХ без ущерба для потребителей удастся сократить почти вдвое. И это станет уроком для остальных. .