Два человека погибли во время шторма на Байкале

СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения в водах озера Байкал тел двух мужчин. Как полагают следователи, речь идет о пропавших на катере во время шторма жителях Ольхонского района Иркутской области.

Напомним, поиски маломерного судна "Скорпион", на котором находилось четыре человека, ГУ МЧС региона вело с 25 ноября. По данным спасателей, катер опрокинулся во время штормового ветра. Один из пассажиров успел позвонить родственникам и сообщить о ЧП.

- В ходе поисковых мероприятий на берегу озера Байкал были обнаружены тела двух погибших мужчин, рядом с которыми найдены индивидуальные средства спасения, - рассказали в СК по области.

СК начал расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).