Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между красноярским "Енисеем" и грозненским "Ахматом" состоится 1 декабря на Центральном стадионе в Красноярске. По прогнозу синоптиков, календарная зима в Сибири может начаться с похолодания до минус 17 градусов.

На прошлой неделе Российский футбольный союз (РФС) в порядке исключения позволил "Енисею" провести домашнюю встречу с "Ахматом" в крытом манеже. Однако позже выяснилось, что он не соответствует стандартам РПЛ, из-за чего решение было отменено.

"Енисей" в своем официальном "Твиттере" написал, что сделал все возможное для проведения игры с "Ахматом" в комфортных условиях, а также опубликовал ироничный пост. "Начинаем подготовку к матчу с "Ахматом", который пройдет 1 декабря на Центральном стадионе. Ничего не забыли?" - подписали красноярцы фото с мячом, валенками, лопатой для уборки снега, шапкой-ушанкой и шубой.