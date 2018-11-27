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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Холод не пугает

"Енисей" и "Ахмат" сыграют в лютый мороз
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между красноярским "Енисеем" и грозненским "Ахматом" состоится 1 декабря на Центральном стадионе в Красноярске. По прогнозу синоптиков, календарная зима в Сибири может начаться с похолодания до минус 17 градусов.

На прошлой неделе Российский футбольный союз (РФС) в порядке исключения позволил "Енисею" провести домашнюю встречу с "Ахматом" в крытом манеже. Однако позже выяснилось, что он не соответствует стандартам РПЛ, из-за чего решение было отменено.

Фото: РИА Новости
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"Енисей" в своем официальном "Твиттере" написал, что сделал все возможное для проведения игры с "Ахматом" в комфортных условиях, а также опубликовал ироничный пост. "Начинаем подготовку к матчу с "Ахматом", который пройдет 1 декабря на Центральном стадионе. Ничего не забыли?" - подписали красноярцы фото с мячом, валенками, лопатой для уборки снега, шапкой-ушанкой и шубой.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Енисей" Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Чемпионат России по футболу - 2018/2019
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