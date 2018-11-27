Иркутских должников напугали деревянным туалетом

В Иркутске коммунальщики презентовали новый метод психологического воздействия на горожан, не оплачивающих услуги ЖКХ.

Сотрудники управляющей компании установили деревянный туалет во дворе "девятиэтажки", жильцы которой задолжали уже более 3 миллионов рублей. Сооружение украсили баннером "Туалет для должников" и предупреждением об отключении квартир злостных неплательщиков от канализации.

По словам коммунальщиков, презентация оказалась эффективной.

- Цель была - всколыхнуть сознание у людей и выйти с ними на диалог, потому что очень часто приходится сталкиваться с тем, что нам не открывают двери, -цитирует директора УК Алексея Михайлова ОТР. - Когда приходит специалист по задолженности просто не с кем разговаривать.

Отмечается, что деревянный туалет привлек внимание и жильцов частного сектора, которые предприняли попытку похитить кабинку с "удобствами".