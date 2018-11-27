Рыбная арифметика новосибирского фермера Терещенко

Новосибирский предприниматель Константин Терещенко пять лет назад занялся разведением пеляди в местных озерах. В настоящее время у него в аренде шесть озер, а новосибирцы с радостью участвуют в гастрономическом празднике День пеляди, который по инициативе фермера вот уже четвертый год проходит в начале ноября.

Идея разводить рыбу у Константина Терещенко, который вырос в Барабинском районе Новосибирской области, а сейчас является депутатом местного райсовета, возникла в 2013 году.

- Я рыбак с детства, вырос на местных озерах, которые со временем превратились в безжизненные. Некоторое время назад стали появляться первые публикации о развитии товарного рыбоводства, а в Новосибирской области с высоких трибун все чаще стали звучать слова о возвращении ей былой славы региона с развитым рыбоводством, - говорит Константин.

Изучив литературу, свой выбор он остановил на пеляди. В Сибири рыбка, обладающая неж­ным мясом, больше известна как пелядь, на севере она сырок. Неприхотлива во всем, а пользы масса. Мясо содержит и жирные кислоты, и большое количество хрома, кальция, калия, фосфора, магния. Немаловажно и то, что хозяйкам она не доставит никаких хлопот: хочешь соли, копти, жарь, вари, запекай. Кому-то больше нравится в жареном виде, а кто-то предпочитает соленую или слегка подкопченную рыбу.

Недалеко от родного села Новониколаевка фермер оформил в аренду озеро Ирбаново общей площадью чуть более двухсот гектаров и поселил в него личинки пеляди и "малышей" сазана. Одна тонна личинок пеляди из инкубационного хозяйства обошлась в 180 тысяч рублей, сазан от производственного участка - в 160 тысяч.

- На покупку исходного материала пришлось взять кредит. Но только как физлицу. Юридическому лицу вряд ли бы дали кредит на запуск такого проекта. Ничего же нет. Под что банкиры его дадут? Под личинку пеляди, которую ты запустишь в озеро? Или оборудование, которое еще нужно приобрести? Сначала надо наработать материально-техническую базу, чтобы можно было в залог пустить. А чтобы наработать, надо рыбу поймать. Вот такой замкнутый круг, - говорит предприниматель.

Результат первого года только укрепил мысль о том, что все правильно делается. Сазан подрос до 1,2 килограмма, пелядь - до "классических" 100 граммов. Но радость сменилась на недоумение: а что дальше? Рыба выросла, а как ее поймать?

- Понимаешь, что до ледостава осталось две недели, в озере плавает 15-20 тонн рыбы, а ты не можешь ее достать. Ходишь вокруг и облизываешься, как лиса на Серую Шейку. Кто в этом виноват? Только ты сам. Ни навыка, ни компетенций, ни соответствующего оборудования, - вспоминает о первом опыте Константин Терещенко.

По подсчетам Константина Терещенко, озеро площадью 50 гектаров кормит две-три местные семьи

Еще одна неожиданная проблема подкралась откуда не ждали. Местные жители, привыкшие ловить рыбу в крупном озере Чаны, узнав о мелкой рыбешке по соседству, запустили свои удочки в арендованные озера. Сначала удивлялись чудаку-предпринимателю: мол, все вылавливают рыбу, а он ее в озеро выпускает. А потом, видимо, решили: не пропадать же добру и стали рыбачить на озерах.

- Мужики мне говорят: "Да мы всегда здесь рыбачили!" Да не было там никакой рыбы, тем более пеляди, которая не воспроизводится в наших озерах. И вообще, даже в советские времена такого не было, чтобы ловили рыбу - сколько хочешь, какую хочешь и где хочешь. Всегда, во все времена законодательно регулировался объем вылова. А привычка "пришел - поймал" - не что иное, как браконьерский подход к природе, - рассуждает фермер. - По сути, товарное рыбоводство можно сравнить с выращиванием морковки на грядке. Купил семена, посадил и выкопал урожай. В этом случае никто хозяину не скажет, что морковка ничейная и давай делись ею. Тогда почему зарыбленное озеро продолжают считать общим?

Сейчас в аренде у предпринимателя 6 озер площадью от 24 до 201 гектара. Первый существенный улов был получен на третий год зарыбления - 15 тонн. Казалось, период проб, ошибок и экспериментов позади. Но не тут-то было. На зарыбленных озерах нежданно-негаданно поселились бакланы. Тысячи птиц величиной с гуся!

- Птица краснокнижная, поэтому к ней только бережное отношение. Стоишь на берегу и смотришь, как бакланы завтракают твоей рыбой. Тысяча крылатых прилетала, тонну унесла. Вот почему тех, кто занимается товарным рыбоводством, отличают выдержка, опыт и любовь к делу. В душе надо быть рыбаком, - рассказывает Константин.

Он лично возглавил недавно созданный региональный союз производителей рыбы, считая, что это поможет продвигать местную продукцию на рынок и решать общие проблемы. Сейчас союз насчитывает семнадцать членов, имеющих в хозяйстве небольшие (от двух гектаров) и крупные озера, а также занимающихся индустриальным рыбоводством.

- Мы же берем никому не нужные, пустые водоемы. По нашим подсчетам, озеро площадью 50 гектаров дает возможность обеспечить две-три семьи, которые проживают в районе. А это значит, они не останутся без работы, не встанут на биржу труда. Это плюс? Конечно, плюс! - говорит Константин Терещенко.

Тем временем

Товарное рыбоводство в Новосибирской области набирает обороты. Объем вылова выращенной товарной рыбы в 2010 году составлял 34 тонны, в прошлом году достиг 1,6 тысячи тонн. Фермеры и владельцы рыбохозяйств могут рассчитывать на господдержку. В прошлом году, по данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, из областного бюджета на эти цели направлено 20 миллионов рублей. В этом году в водоемы региона всего выпущено 52,8 миллиона штук рыбопосадочного материала, в сравнении с прошлым годом объемы зарыбления выросли на 20 процентов. Около 500 тонн новосибирской рыбы поставляется в страны Западной Европы - Германию, Данию, Швецию...