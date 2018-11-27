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27.11.2018 13:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Определена технология для ликвидации накопленного ущерба на Байкале

Текст: Елена Березина

Наиболее перспективной технологией для ликвидации ранее накопленного ущерба от отходов Байкальского ЦБК, по оценке Росгеологии и Росприроднадзора, сегодня является осушение и обезвреживание шлам-лигнина (осадка, образовавшегося при очистке сточных вод комбината) с последующим его переводом в почвогрунт.

Фото: Александр Осинцев/vk.com
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Росгеология уже начала опытно-промышленные работы для апробирования технологии, определения состава отходов в каждой карте и оптимального способа их извлечения. Результаты должны быть использованы при корректировке проекта.

Об этом сообщил на заседании комитета Cовета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользования генеральный директор Росгеологии Роман Панов.

Необходимость выбора новой технологии возникла в связи с износом и аварийностью объектов, задействованных в реализации проекта. В частности, в связи с несанкционированным демонтажем большей части оборудования и физическим износом очистные сооружения БЦБК технически не в состоянии обеспечить условия реализации проекта, принятого за основу.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, в состав корректируемого проекта вошли ранее не учтенные хранилища щелокосодержащей жидкости, а также две карты-накопителя с золотошлаком и ТБО.

За более чем 40 лет деятельности Байкальского комбината было накоплено более 7,2 миллиона кубометров токсичных отходов, которые хранятся в картах-шламонакопителях в полуторакилометровой зоне от береговой линии Байкала.

Существует угроза загрязнения озера в случае разрушения указанных карт-накопителей как естественным путем, так и в результате опасных геологических процессов - землетрясений и селей.

Всего необходимо обезопасить токсичные отходы из 12 карт-накопителей.

Общество Природа Правительство Минприроды Росприроднадзор Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Экология Байкала
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