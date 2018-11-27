Ученые придумали, как заставить светиться в темноте живые организмы

В Красноярске ученые создали новый вид дрожжей на основе многолетних исследований механизма ночного свечения некоторых видов грибов.

Специалистам Красноярского научного центра СО РАН и Института биологической химии РАН удалось полностью описать все процессы и даже испытать их на практике, создав светящиеся дрожжи. Как пояснили в КНЦ, испускание света обеспечивают всего четыре фермента, перенос которых в любые другие организмы делает их светящимися. Ученые обнаружили в грибах все ферменты, необходимые для производства этой молекулы, а также фермент, благодаря которому происходит испускание света.

- Исследователи протестировали работу фермента люциферазы, запускающего реакцию свечения, в различных типах клеток, включая человеческие раковые клетки и эмбрионы шпорцевой лягушки. Во всех случаях результат был положительный: внедренный ген работал в выбранных клетках, и после добавки люциферина наблюдалось свечение, - пояснил один из авторов научный сотрудник красноярского Института биофизики СО РАН Константин Пуртов.

Система свечения грибов, как замечают ученые, оказалась на удивление простой. Она близка к обычным путям обмена веществ живых организмов. Согласно их выводам, работа выявленных ферментов необходима и достаточна для того, чтобы сделать светящимся любой организм, клетки которого производят кофейную кислоту. Для организмов, не содержащих этого вещества, свечения можно добиться искусственным добавлением дополнительных ферментов. Человек здесь исключением не является.

Авторы открытия уверены, что полученные результаты открывают возможности как для новых фундаментальных исследований. В частности, для разработки новейших молекулярных технологий в медицине.