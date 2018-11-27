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27.11.2018 11:37
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые придумали, как заставить светиться в темноте живые организмы

Текст: Дмитрий Мальков
В Красноярске ученые создали новый вид дрожжей на основе многолетних исследований механизма ночного свечения некоторых видов грибов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалистам Красноярского научного центра СО РАН и Института биологической химии РАН удалось полностью описать все процессы и даже испытать их на практике, создав светящиеся дрожжи. Как пояснили в КНЦ, испускание света обеспечивают всего четыре фермента, перенос которых в любые другие организмы делает их светящимися. Ученые обнаружили в грибах все ферменты, необходимые для производства этой молекулы, а также фермент, благодаря которому происходит испускание света.

Фото: depositphotos.com
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- Исследователи протестировали работу фермента люциферазы, запускающего реакцию свечения, в различных типах клеток, включая человеческие раковые клетки и эмбрионы шпорцевой лягушки. Во всех случаях результат был положительный: внедренный ген работал в выбранных клетках, и после добавки люциферина наблюдалось свечение, - пояснил один из авторов научный сотрудник красноярского Института биофизики СО РАН Константин Пуртов.

Система свечения грибов, как замечают ученые, оказалась на удивление простой. Она близка к обычным путям обмена веществ живых организмов. Согласно их выводам, работа выявленных ферментов необходима и достаточна для того, чтобы сделать светящимся любой организм, клетки которого производят кофейную кислоту. Для организмов, не содержащих этого вещества, свечения можно добиться искусственным добавлением дополнительных ферментов. Человек здесь исключением не является.

Авторы открытия уверены, что полученные результаты открывают возможности как для новых фундаментальных исследований. В частности, для разработки новейших молекулярных технологий в медицине.

Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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