В Красноярске подростки подожгли сверстника ради шутки

Скандальное видео на котором охваченный огнем подросток мечется по катку стадиона "Рассвет" было размещено в группе "Я живу [в] Красноярске" социальной сети "ВКонтакте". За кадром слышен смех и шутки авторов видео.

Содержанием ролика уже заинтересовались в полиции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по факту произошедшего начата доследственная проверка. Опрашиваются свидетели происшествия.

В ролике видно, что подожгли подростка специально, его знакомые. Когда огнем оказалась охвачена вся одежда молодого человека "шутники" пытаются сбить пламя огнетушителем и подручными средствами. Но сделать этого сразу не получается. На подростке начала плавится одежда уже прилегающая к телу. Далее видео обрывается.

Пояснения уже дали авторы видео - девушки-подростки. По их словам, молодой человек добровольно принял участие в постановке и никто не пострадал. Но полиция сейчас ищет главного героя ролика.