В Кузбассе власти рассказали о прогулке медведя по улице

Снятая на видео прогулка мужчины с медведем по улице кузбасского города Прокопьевска наделала много шума. Как выяснилось, медвежонок - артист цирка.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе мэрии, неизвестный гулял с животным на поводке в минувшую субботу в районе Тырган, в непосредственной близости от гаражного кооператива и жилых домов. Потому, вероятно, у удивленных обывателей и возникла версия, что детеныш зверя содержится в гараже.

Чиновники сделали запрос в полицию, и ее сотрудники выяснили: медвежонок и его хозяин работают в одном из московских цирков, гастроли которого в Прокопьевске должны начаться в декабре. "Вероятно, цирк приехал заранее, и не исключено, что медвежонка выгуливали в жилом районе в целях пиара", - предположили в пресс-службе.

Так или иначе, но правоохранители проверили условия содержания медвежонка и провели разъяснительную беседу с его хозяевами, посоветовав им совершать столь необычные прогулки в нелюдных, отдаленных местах.