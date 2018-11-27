В Кузбассе возбудили дело о гибели четырех человек при пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на станции Тутальская Кемеровской области, при котором погибли четверо местных жителей.

Вечером 26 ноября на станции загорелся частный дом. Спасатели обнаружили под завалами тела 73-летней женщины и трех мужчин без видимых признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, накануне в доме компания из восьми человек употребляла спиртное. После застолья жильцы и их гости легли спать и не заметили, как произошел пожар. Четверым удалось выбраться из горящего помещения, остальные погибли.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Причины случившегося выясняются. Среди версий пожара - неосторожность при курении и неисправность печи.