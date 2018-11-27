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27.11.2018 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе возбудили дело о гибели четырех человек при пожаре

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на станции Тутальская Кемеровской области, при котором погибли четверо местных жителей.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
При пожаре в петербургском магазине пострадал мужчина

Вечером 26 ноября на станции загорелся частный дом. Спасатели обнаружили под завалами тела 73-летней женщины и трех мужчин без видимых признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, накануне в доме компания из восьми человек употребляла спиртное. После застолья жильцы и их гости легли спать и не заметили, как произошел пожар. Четверым удалось выбраться из горящего помещения, остальные погибли.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Причины случившегося выясняются. Среди версий пожара - неосторожность при курении и неисправность печи.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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