Видео: В небе над Новосибирском заметили яркий болид

Жители Новосибирска стали свидетелями необычного явления. Утром в небе над городом было замечено яркое небесное тело.

Очевидцы произошедшего выкладывают снимки и видеозаписи наблюдений в социальные сети. На кадрах видно, как над автомагистралью и городскими многоэтажками действительно появляется яркая вспышка. В настоящее время видеозаписи изучают астрономы.

- Есть подозрение, что сегодня, 27 ноября, около 9:00 утра над Дзержинским или Калининским районами города Новосибирска был замечен яркий болид (метеор) со вспышкой, - сообщается на официальной странице Большого новосибирского планетария.

По словам астрономов, неизвестный объект может быть болидом из метеорного потока Леониды, пик которого наблюдался неделю назад. Впрочем, вполне возможно, что это был одиночный метеор.