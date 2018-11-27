В Новокузнецке кот затопил склад с игрушками

Центральный районный суд Новокузнецка взыскал с троих собственников квартиры 200 тысяч рублей в пользу индивидуального предпринимателя. Домашний питомец хозяев жилья затопил помещение, где хранился товар.

Как было установлено в суде, в феврале этого года в квартире произошел потоп, и вода залила магазин-склад, расположенный на первом этаже жилого многоквартирного дома. Причиной случившегося стала не коммунальная авария, а домашний питомец.

- Из пояснений ответчиков и свидетеля следует, что вода текла из открытого крана мимо мойки в кухне по причине небрежности ответчиков - кран открыл кот, - сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Как отмечается в решении суда, согласно Гражданскому кодексу РФ, домашние питомцы являются движимым имуществом, ответственность за которых несут их хозяева. Собственников квартиры обязаны выплатить в равных долях все расходы по порче товара.