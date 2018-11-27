В Новосибирске полицейские задержали грабителя-романтика

Новосибирские полицейские раскрыли ограбление цветочного киоска на улице Объединения, совершенное 19 ноября. Однако, как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, вернуть добычу злоумышленника владельцам не удалось, так как он подарил награбленное даме.

Мужчина ворвался в небольшой павильон с цветами и отобрал у продавщицы 31 розу. Стоимость весьма внушительного букета позже оценили в 4,5 тысячи рублей. Благодаря оперативной работе полицейских по подозрению в совершении преступления был задержан молодой человек, проживающий в Калининском районе.

Неизвестно что подтолкнуло ранее не судимого человека на столь дерзкое ограбление, но не исключено, что любовь. "Похищенное изъять не удалось - подозреваемый подарил цветы девушке", - уточнили в ГУ МВД.

Теперь цветочному вору не до романтики, ему грозит до четырех лет лишения свободы по статье о грабеже.