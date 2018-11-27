Кадыров пригласил президента Азербайджана посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева в гости в республику. Такое заявление он сделал сегодня во время визита в Азербайджан.

Кадыров предложил приехать Алиеву, если тот найдет время и возможность посетить республику. "Это для нас будет важным и с политической, и с братской, и с человеческой точки зрения," - передает Интерфакс его слова.

Алиев принял приглашение, а также добавил, что сотрудничество с регионами Северного Кавказа - это немаловажный аспект во взаимоотношениях республики с Российской Федерацией, так как стабильности и безопасности на Кавказе можно добиться только совместными усилиями.

Президент Азербайджана также отметил, что рад значительным достижениям в деле восстановления Чечни после войны и ее успехам в социально-экономической сфере.