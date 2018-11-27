Жители Дагестана Шахсалан и Руслан Исаевы завоевали золотую медаль на чемпионате мира по кондитерскому искусству в Люксембурге. Их полутораметровый сладкий великан победил в номинации "Лучшая композиция из мастики". В конкурсе профессионального мастерства, который проводится раз в четыре года, участвовали более трех тысяч кондитеров из разных стран мира. Многие приехали командами, но Россию представляли только мастера-одиночки.

Над композицией по мотивам мультфильма "Большой и добрый великан" семья Исаевых работала более полутора месяцев. Фото: Фото из личного архива Шахсалан Исаевой

К чемпионату кондитеры из Дагестана начали готовиться еще в 2017 году, но до последнего момента не знали, смогут ли участвовать в конкурсе. Поскольку спонсоров чета Исаевых не нашла, то потребовалось скопить деньги для участия в турнире - ... всего требовалось около 300 тысяч рублей.

- Делали все своими силами. Поддержку оказывали лишь родные и друзья. Обращения о помощи в госструктуры ничего не дали. Лишь за 15 дней узнали, что нам наконец открыли визу в Евросоюз, и потому сборы проходили впопыхах, - рассказывает Шахсалан Исаева.

За пять суток до отъезда произошло ЧП. Под собственным весом и из-за влажности разрушилась половина кондитерской композиции. Пришлось в авральном порядке все переделывать.

- Самолетом или поездом великана везти нельзя было, и потому погрузили мы его в нашу "Калину" и поехали. Пять суток в пути, - говорит кондитер.

Теперь сладкий великан возвращается в родной Дагестан, где займет почетное место в домашней коллекции.