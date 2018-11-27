УЕФА пересмотрит запрет матчей на Северном Кавказе

Представитель департамента безопасности УЕФА Фернанд Меез посетил с визитом Грозный и Махачкалу. Поездку связывают с возможным снятием запрета на проведение матчей еврокубков в республиках Северного Кавказа.

В Грозном Меез встретился с руководством и службой безопасности ФК "Ахмат", сотрудниками "Ахмат-Арены", ГУ МВД по Чеченской Республике. В Махачкале представитель УЕФА также посетил стадион местной команды "Анжи-Арену", провел совещание с правоохранителями и представителями клуба "Анжи" и даже погулял по улицам дагестанских городов, чтобы оценить обстановку.

- По итогам визита инспектор должен подготовить доклад, на основании которого УЕФА примет решение о снятии запрета на проведение еврокубковых матчей на территории Северного Кавказа, - отметили в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Запрет на проведение домашних матчей футбольных еврокубков на территории Северного Кавказа УЕФА наложил еще в 2013 году, обосновав свое решение угрозами терактов. Действия европейских футбольных чиновников тогда раскритиковали главы Дагестана и Чечни.