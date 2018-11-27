В Ингушетии прошли всероссийские соревнования юниоров по дзюдо

Во Дворце спорта "Магас" в Назрани прошло первенство России по дзюдо среди спортсменов до 21 года.

Турнир длился почти неделю. В нем выступили более 600 дзюдоистов из различных регионов страны, а победители получили возможность попасть в российскую сборную.

Не смотря на успехи ингушских спортсменов в этом виде спорта, всероссийские соревнования дзюдоистов проводились в регионе впервые.

- В республике - хорошая школа дзюдо с отличным тренерским составом, вырастившая талантливых спортсменов. А после победы нашего земляка Хасана Халмурзаева на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в Ингушетии на 40 процентов увеличилось количество занимающихся дзюдо, - отметил глава субъекта Юнус-Бек Евкуров.

Участников турнира поприветствовал сам олимпиец. Ингушетию на первенстве представляли более 18 спортсменов, среди которых были победители первенства СКФО.

Как отметил исполнительный директора федерации дзюдо России Валентин Хабиров, состязания в Назрани собрали сильнейших дзюдоистов страны. Почетными гостями турнира стали главный тренер сборной команды России Эцио Гамба, руководитель департамента организации и проведения мероприятий федерации дзюдо России, Анатолий Ларюков, представители и судьи окружной и региональных федераций дзюдоистов.