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27.11.2018 18:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кабардино-Балкарии шесть человек погибли в ДТП

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кабардино-Балкарии во вторник около 17 часов. В лобовом столкновении автомобилей Mercedes и Skoda на федеральной автодороге Прохладный - Баксан - Эльбрус погибли шесть человек.

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- В результате дорожно-транспортного происшествия водители обеих автомашин, а также четыре пассажира автомашины Mercedes от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики.

В ведомстве добавили, что по предварительным данным на встречную полосу выехал Mercedes, выполнявший маневр обгона. Сейчас на месте происшествия работает следственно оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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