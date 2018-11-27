В Кабардино-Балкарии шесть человек погибли в ДТП

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кабардино-Балкарии во вторник около 17 часов. В лобовом столкновении автомобилей Mercedes и Skoda на федеральной автодороге Прохладный - Баксан - Эльбрус погибли шесть человек.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители обеих автомашин, а также четыре пассажира автомашины Mercedes от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики.

В ведомстве добавили, что по предварительным данным на встречную полосу выехал Mercedes, выполнявший маневр обгона. Сейчас на месте происшествия работает следственно оперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются.