В Магасе обсудили вопрос возрождения Северо-Кавказской киностудии

В Ингушетии состоялась встреча кинематографистов Северного Кавказа, приехавших на V юбилейный кинофестиваль "Золотая башня".

В ней участвовали заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев, директор НИИ киноискусства ВГИК Алевтина Чинарова, режиссеры, продюсеры, представители отделений Союза кинематографистов в регионах.

Главной темой разговора стало возрождение Северо-Кавказской киностудии. С таким предложение российские кинодеятели обратились к главе государства ещё в 2014 году. Ответ был положительным.

- Кино на Северном Кавказе всегда было главным рупором, объединяющим людей, однако сегодня другая ситуация: уходят "старики-кинематографисты", а большинство молодых специалистов заинтересованы не в прославлении своей республики, а в личном заработке, - считает Клим Лаврентьев.

Проект возрождения Северо-Кавказской киностудии направлен на развитие культурного потенциала регионов округа, создание местной кинематографической школы, развитие системы кинопроизводства и кинопоказа. Участвовавший во встрече глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил проработать возможность подготовки в республике профессиональных кадров для будущей киностудии, а главное - создать совместный с регионами округа фонд по финансированию проекта.

- Мои коллеги - главы регионов СКФО солидарны со мной в этом вопросе. Киностудия должна быть государственной, производить игровые, документальные и мультипликационные фильмы, - выступил Евкуров.