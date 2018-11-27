В Махачкале выявлены новые факты преступной деятельности главврача "Городской клинической больницы N 1" Меджида Алиева. Как выявила проверка прокуратуры, руководитель больницы совместно со своим заместителем и бухгалтером похитил лекарства на сумму более трех миллионов рублей.

Не исключено, что препараты прямиком направлялись в сеть подконтрольных Алиеву аптек. Ранее врачи дали показания, что их заставляли выписывать на лечение больных дорогостоящие препараты, но до последних лекарства не доходили - их приходилось покупать за свой счет.

Процесс выбивания денег для личных нужд этим не ограничился. По данным прокуратуры, главврач заключил фиктивный договор, по которому больница арендовала у коммерческой организации принадлежащий лично ему автомобиль. Перечисленные в счет арендной платы бюджетные средства - около двух миллионов рублей - были похищены. В отношении Меджида Алиева возбуждено новое уголовное дело по статье "Мошенничество".

Напомним, Алиев был заключен под стражу 17 сентября по подозрению в мошенничестве. Как выявили следователи, с 2016 года по апрель 2018 года он необоснованно премировал себя и подчиненных, присваивая при этом большую часть выплат.

"Доктор-премия", как его прозвали в медицинской среде, умудрился за это время издать приказы о поощрении себя и приближенных на 238 миллионов рублей. Часть денег принудительно взыскивали с персонала больницы. При этом медикам говорили, что на их зарплатные карты "случайно" перечислены лишние средства, которые следует вернуть.

Еще одно уголовное дело в отношении Алиева возбуждено по подозрению в махинациях с землей. Как выяснилось, на принадлежащем больнице земельном участке было построено восьмиэтажное здание. Затем землю оформили в собственность знакомого главврача, который передал ее в аренду больнице - естественно, не бесплатно.

"Дело врачей" в Дагестане приобретает все больший размах. Задержана бывший главврач Хасавюртовской городской больницы Алжанат Гаджиева. Она подозревается в крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения. По данным следствия, Гаджиева представила фиктивные документы об оказании медицинской помощи 60 пациентам. На самом деле лечение не проводилось, а многие из "больных" находились в федеральном розыске за участие в боевых действиях на стороне зарубежных террористов.