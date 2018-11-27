Новости

В Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин" 20:19
Телеведущий Брилев признал наличие британского гражданства 20:04
Посвященный Сибири культурный марафон пройдет в Театре Наций 19:42
Сет Роген сыграет маринованного путешественника во времени 19:40
В Египте обнаружили восемь загадочных мумий в цветных саркофагах 19:24
Проект Митридатской лестницы Керчи прошел Главгосэкспертизу 19:19
В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов 19:18
В Симферополе суд арестовал семь моряков ВМС Украины 19:16
В Министерстве просвещения прокомментировали "письмо отцу на фронт" 19:11
Картина Маковского ушла с молотка в Лондоне за рекордные $5,5 млн 19:10
Причиной смерти детей под Ярославлем мог стать обогреватель 19:04
В Кабардино-Балкарии шесть человек погибли в ДТП 18:59
Кадыров пригласил президента Азербайджана посетить Чечню 18:46
Фото: Джонни Депп выступил на свадьбе лидера кельтской панк-группы 18:45
В Псковской области возбудили дело о гибели в пожаре шестерых человек 18:44
На Кубани ликвидировали крупную финансовую пирамиду 18:30
На Украине нашли ошибку в приказе Порошенко о военном положении 18:29
Новый военно-транспортный самолет РФ передан на испытания 18:22
В московском метро иностранец погиб под поездом 18:17
В Петербурге покажут гербы титулованных дворян 18:17
Вышел эффектный трейлер военной драмы "Спасти Ленинград" 18:15
Завершилась разработка двигателя для ударного вертолета Ми-28НМ 18:05
В Ростове приставы арестовали имущество "ясновидящего" 17:55
Лавров: Спонсоры Украины должны предупредить Киев о последствиях 17:55
Метро Москвы сообщило о готовности к предновогоднему буму 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 20:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Доктор-премия

В отношении бывшего главврача больницы N 1 возбуждено новое уголовное дело по факту хищения лекарств
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
В Махачкале выявлены новые факты преступной деятельности главврача "Городской клинической больницы N 1" Меджида Алиева. Как выявила проверка прокуратуры, руководитель больницы совместно со своим заместителем и бухгалтером похитил лекарства на сумму более трех миллионов рублей.

Не исключено, что препараты прямиком направлялись в сеть подконтрольных Алиеву аптек. Ранее врачи дали показания, что их заставляли выписывать на лечение больных дорогостоящие препараты, но до последних лекарства не доходили - их приходилось покупать за свой счет.

Процесс выбивания денег для личных нужд этим не ограничился. По данным прокуратуры, главврач заключил фиктивный договор, по которому больница арендовала у коммерческой организации принадлежащий лично ему автомобиль. Перечисленные в счет арендной платы бюджетные средства - около двух миллионов рублей - были похищены. В отношении Меджида Алиева возбуждено новое уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото: depositphotos.com
Мошенники зарабатывают на знаменитостях свыше полумиллиарда рублей в год

Напомним, Алиев был заключен под стражу 17 сентября по подозрению в мошенничестве. Как выявили следователи, с 2016 года по апрель 2018 года он необоснованно премировал себя и подчиненных, присваивая при этом большую часть выплат.

"Доктор-премия", как его прозвали в медицинской среде, умудрился за это время издать приказы о поощрении себя и приближенных на 238 миллионов рублей. Часть денег принудительно взыскивали с персонала больницы. При этом медикам говорили, что на их зарплатные карты "случайно" перечислены лишние средства, которые следует вернуть.

Еще одно уголовное дело в отношении Алиева возбуждено по подозрению в махинациях с землей. Как выяснилось, на принадлежащем больнице земельном участке было построено восьмиэтажное здание. Затем землю оформили в собственность знакомого главврача, который передал ее в аренду больнице - естественно, не бесплатно.

"Дело врачей" в Дагестане приобретает все больший размах. Задержана бывший главврач Хасавюртовской городской больницы Алжанат Гаджиева. Она подозревается в крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения. По данным следствия, Гаджиева представила фиктивные документы об оказании медицинской помощи 60 пациентам. На самом деле лечение не проводилось, а многие из "больных" находились в федеральном розыске за участие в боевых действиях на стороне зарубежных террористов.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Путин призвал сделать Россию "интеллектуальным магнитом"
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Кудрин оценил потенциал российской экономики
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая