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27.11.2018 21:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших на горящем ледоколе в Петербурге возросло до двух

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В петербургскую больницу с ожогами госпитализирован еще один рабочий, пострадавший при пожаре на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщили "РГ" в городском управлении МЧС. Таким образом, общее число пострадавших на пожаре возросло до двух.

Фото: Максим Журавин/РИА Новости
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Сейчас пожар тушат по третьему номеру сложности. Пламя распространилось на палубу №4. Ранее очаги пожара обнаружены на второй и третьих палубах ледокола.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточняют, что на пожаре созданы пять боевых участков. Чтобы организовать подачу воды, огнеборцам пришлось протягивать многометровые магистральные линии.

Тушить пламя будут с помощью пенной атаки.

Корабль "Виктор Черномырдин" строится на "Адмиралтейских верфях" с 2012 года. Он должен стать самым большим дизель-атомным ледоколом в мире.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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