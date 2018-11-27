Число пострадавших на горящем ледоколе в Петербурге возросло до двух

В петербургскую больницу с ожогами госпитализирован еще один рабочий, пострадавший при пожаре на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщили "РГ" в городском управлении МЧС. Таким образом, общее число пострадавших на пожаре возросло до двух.

Сейчас пожар тушат по третьему номеру сложности. Пламя распространилось на палубу №4. Ранее очаги пожара обнаружены на второй и третьих палубах ледокола.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточняют, что на пожаре созданы пять боевых участков. Чтобы организовать подачу воды, огнеборцам пришлось протягивать многометровые магистральные линии.

Тушить пламя будут с помощью пенной атаки.

Корабль "Виктор Черномырдин" строится на "Адмиралтейских верфях" с 2012 года. Он должен стать самым большим дизель-атомным ледоколом в мире.