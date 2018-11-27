По прогнозам McKinsey, доля цифровой экономики составит до 34 процентов мирового ВВП уже к 2020 году. Таким образом, цифровая трансформация - преобразование продуктов, бизнес- и операционных моделей компаний с помощью инновационных технологий - становится не просто модным трендом, а необходимостью для тех производителей, кто хочет остаться "на плаву". Как выжить и адаптироваться к изменениям компаниям легкой промышленности - отрасли, которая и так сегодня недостаточно крепко стоит на ногах? Об этом говорили эксперты первого Международного технологического форума RUSH, который завершил свою работу в городе на Неве.

Для многих представителей индустрии моды такие понятия, как искусственный интеллект или интернет вещей, еще только начинают входить в обиход, однако распространение этих явлений будет стремительным, обещают эксперты.

- Глобальный прорыв отрасли происходит, когда 20 процентов в ней начинают занимать цифровые технологии, в индустрии моды мы только сейчас приближаемся к 20 процентам, а это значит, что в ближайшие годы нужно ждать полной трансформации отрасли, - полагает Сергей Дощенко, исполнительный партнер компании Gartner в России. - Существуют два глобальных тренда - ориентация на гибкость производства и персонализация конечного продукта. А это значит, что сегодня производство одежды можно разместить где угодно и очень скоро ее начнут шить там, где разрабатывается дизайн. Это позволит быть ближе к покупателю и быстрее реагировать на его запросы.

Напомним, что сейчас многие российские и международные бренды шьют одежду в Китае - там действует около 50 000 предприятий по производству различных предметов одежды, 60 процентов из них выпускает продукцию на заказ, 64 процента продукции идет на экспорт. Себестоимость производства там, несмотря на конкуренцию с Вьетнамом или Индонезией, минимальна, а люди готовы трудиться по 12 часов в день, получая смехотворную зарплату. Естественно, в такой ситуации эксперты все чаще задаются вопросом, как вернуть индустрию назад, в Европу и Россию.

Сегодня производство одежды можно разместить где угодно, и очень скоро ее начнут шить там, где разрабатывается дизайн, а не там, где дешевле

- Вопрос: "Зачем?" важнее вопроса: "Как?" Сегодня товар становится информацией. Информационная часть товара, включая дизайн, - это основная часть затрат на его производство, - утверждает Игорь Рождественский, руководитель Лаборатории исследования корпоративных инновационных систем НИУ ВШЭ. - Цифровая модель экономики выводит на рынок небольших игроков, которые способны конкурировать с большими компаниями, потому что они становятся одинаково эффективными. Цифровая экономика объединяет людей в разных точках земного шара, поэтому возвращение "в Европу" - реально.

Способствует интеграции новых технологий в легкую промышленность и дальнейшее переосмысление отрасли, и концепция открытых инноваций - сотрудничество компаний по созданию интеллектуальной собственности.

- Для чего используются открытые инновации? - задает вопрос Игорь Рождественский. - Для скорости разработки продукта. Стартапы быстро работают, потому что готовы рисковать. Открытые инновации - это режим, при котором корпорации разрабатывают изделие не сами, а используют потенциал сторонних разработчиков. Сейчас в России эта схема работы внедряется повсеместно. Стартапы понимают, что скорость развития - это их ресурс. Но есть и проблема - барьер между корпоративными культурами крупных компаний и стартапов, преодолеть который - это как "пришвартовать каяк к авианосцу".

Для стартапов подобное внимание со стороны индустрии - это возможность заработать. Для корпораций - возможность успевать на рынке, по факту - рыночная необходимость, поясняет эксперт.

Главное - не пытаться нанять всех хороших разработчиков, что есть на рынке, а научиться работать с ними в других форматах. Кроме того, нужно понимать, что сегодня студенты знают тему лучше, чем профессора. Многие новые знания, SMM и SEO, например, не передаются, а создаются ими совместно прямо в процессе обучения. Нужно привыкать к тому, что в определенных областях студент иногда более компетентен, чем профессор.

Таковы "признаки" отрасли легкой промышленности, по которым ее можно будет отличить от той, которой она была вчера. Но это еще не все.

- Высокая конкуренция на рынке требует от компаний гибкости при внедрении современных технологий и развитии стратегии цифровой трансформации. При этом полноценная цифровая трансформация не ограничивается автоматизацией отдельных бизнес-процессов. Она возможна только при интегрированном подходе, в рамках которого изменения затрагивают все структурные элементы компании, - уверен Павел Чужмаров, директор по технологической стратегии Microsoft. - Искусственный интеллект, к примеру, способен в разы повысить операционную эффективность как внешних, так и внутренних процессов, позволяя бизнесу извлекать максимум пользы из данных.

Обязательным условием существования эксперты называют цифровую платформу, которая помогает выстраивать коммуникацию как с покупателем, так и внутри компании. Ее микросервисная архитектура (ориентированная на взаимодействие небольших, легко изменяемых модулей) позволяет изменять ее как можно чаще, в лучших случаях - тысячи раз в год, как это делает, например, Asos, объясняет Игорь Дуплицкий, директор по развитию компании Orange Business Services. Эта платформа позволяет персонализировать конечный продукт, доставлять его до двери, анализировать big data.

Как пример эксперты приводят сервис персонального шопинга Stitch Fix, который не работает как обычный онлайн-магазин, а предлагает услуги стилистов, работающих удаленно. Все полученные данные обрабатываются настолько тщательно (в компании работает 80 специалистов по цифровым технологиям), что позволяют вычислить даже вероятность покупки той или иной вещи клиентом. В прошлом году подобный сервис запустил и Amazon. Есть примеры таких услуг и на российском рынке (чат-бот Epytom).