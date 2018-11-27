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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полыхал на верфи

В Санкт-Петербурге горел строящийся ледокол
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск №7730 (267)

Во вторник на территории "Адмиралтейских верфей" в Санкт-Петербурге загорелся крупнейший в мире дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин". В считаные минуты пламя охватило две палубы.

Как сообщили корреспонденту "Российской газеты" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание началось в 19.00 и первые пожарные подразделения были на месте уже через восемь минут после вызова. Однако, несмотря на все усилия огнеборцев, пламя быстро распространялось.

Фото: Максим Журавин/РИА Новости
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На момент подписания номера "РГ" в печать площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Сообщение о локализации возгорания появилось только к 21.30. Вместе с тем стало известно, что пострадали двое рабочих - с ожогами их госпитализировали в одну из городских больниц.

Пожар тушили по третьему - повышенному - номеру сложности. В спасательном ведомстве сообщили, что с огнем справлялись методом пенной атаки, когда сбивающая пламя струя пены под большим напором направляется через пожарные рукава.

"Виктор Черномырдин" - это уникальный корабль. Он задумывался как самый большой в мире дизель-электрический ледокол. Длина его корпуса составляет 142,4 метра. Технические характеристики судна должны позволять ему находиться в автономном плавании до 60 суток, отдаляться от берега более чем на 22 тысячи миль. Заявленная скорость ледокола - с 15,8 до 18,3 узла.

Строительство ледокола началось еще в 2012 году, в 2016-м корабль был спущен на воду, а к концу 2018 года его собирались передать флоту. Но сроки сдачи корабля неоднократно переносились - очевидно, вновь перенесутся и после пожара.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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