Гендиректор "Малахита" рассказал, как изменились технологии строительства кораблей

В числе тех, кто получил в Кремле высокие награды , был человек совсем не публичный - генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Владимир Дорофеев. Но "Российской газете" и нашим читателям он знаком. Потому что руководит конструкторским коллективом, где была создана первая в нашей стране атомная подлодка и где сегодня уже работают над АПЛ пятого поколения. Во вторник, 27 ноября, из рук президента России он получил орден "За морские заслуги", и мы поздравляем Владимира Юрьевича с этой наградой.

Нынешний год - юбилейный и для К-3, и для самого "Малахита": первой в СССР атомной подлодке - шестьдесят, а проектному бюро, где она родилась, - семьдесят. Как изменились за прошедшее время технологии проектирования и строительства подобных кораблей? Обстоятельный разговор на эту тему еще впереди. А сейчас - несколько суждений гендиректора "Малахита" на злобу дня.

Над созданием первой АПЛ работало, без преувеличения, полстраны. Надо было догонять вероятного противника, средств на это не жалели. Сегодня у минобороны иной подход, стоимость продукции тщательно контролируется. Как соотносится стоимость АПЛ серии "Ясень" с зарубежными аналогами?

Владимир Дорофеев: Многоцелевая подводная лодка "Ясень" стоит дешевле, чем примерные аналоги, созданные за рубежом. Например, атомные подводные лодки "Вирджиния" или, тем более, Seawolf, построенные в США. Можно и по-другому взглянуть: сравнить наши и их корабли по параметру военно-экономической эффективности. Где, с одной стороны, мы имеем в виду реализованный боевой потенциал, а с другой - то количество денег, которое потрачено на это. Так вот по критерию стоимость-эффективность подводные лодки серии "Ясень" не уступают, а по ряду основных показателей существенно превосходят результат наших коллег-конкурентов, реализовавших проект "Вирджиния".

Если посмотреть глубже, стоит выделить два аспекта. Первый связан с управлением издержками. Это работа проектно-конструкторского бюро, завода-строителя и тех многочисленных предприятий, которые являются разработчиками всего комплектующего оборудования, которое и составляет подводную лодку. С этой точки зрения, Министерство обороны нашей страны приняло очень правильное решение, когда в 2011 году были заключены контракты на строительство серии атомных многоцелевых подводных лодок "Ясень". Это позволило заводу вместе с разработчиками комплектующего оборудования контрактовать закупки сразу на всю серию намеченных к постройке АПЛ. И такой групповой заказ оборудования дал возможность предприятиям нашей кооперации управлять издержками, иметь четкий производственный план на несколько лет вперед.

Работу по снижению издержек, которая ведется в "Малахите", ставят в пример другим организациям ОСК…

Владимир Дорофеев: При этом надо понимать, что вопрос стоимости корабля, это не только вопрос управления издержками. Это еще вопрос стоимости тех требований, которые предъявляются к кораблю (а значит - закладываются в его проект), и в целом вопрос его эффективности.

Это тот самый "второй аспект"?

Владимир Дорофеев: Да. Если к кораблю предъявлены требования по борьбе с надводными кораблями, с подводными лодками, с береговыми целями, и мы тем самым существенно повышаем его эффективность, то обратная сторона - дополнительные затраты на то, чтобы достигнуть этих характеристик.

Поэтому стоимость современного корабля на 90 процентов определяется не теми издержками, которые несут предприятия судостроительной отрасли, а тем уровнем требований, который закладывается заказчиком в новый корабль.

Если минобороны исключит требование по оснащению этого корабля каким-либо типом оружия или по снижению физических полей, то, естественно, он будет дешевле в постройке и эксплуатации. Но кому нужен корабль, не способный решать задачи, которые государство ставит перед нашим Военно-Морским флотом?

Счастье конструктора. Владимир Дорофеев на выводе со стапеля АПЛ "Казань". Севмаш, 31 марта 2017 года. Фото: Олег Кулешов

Как удается находить "золотое сечение" в непростых отношениях с заказчиком в лице ВМФ и минобороны, судостроителями и поставщиками ключевых систем?

Владимир Дорофеев: Цена - это затраты на достижение заданных боевых и эксплуатационных качеств АПЛ при использовании технологий определённого уровня. То есть существует тесная взаимосвязь цены с качеством АПЛ и используемыми технологиями. Цена тем выше, чем более высокий уровень боевых или эксплуатационных (живучесть, обитаемость, ядерная безопасность и т.п.) качеств требуется от АПЛ. Более совершенные технологии, как правило, тоже ведут к повышению цены.

Но мы ни на минуту не забываем, что деньги, которые государство тратит на поддержание боеготовности и для поддержания количественного состава Военно-Морского флота, - это наши с вами деньги, которые должны расходоваться бережно и с максимальной эффективностью. Поэтому работы по снижению издержек, по снижению общей стоимости кораблей - задача более чем актуальная и для проектных бюро, и для оборонных верфей, и для всех других участников производственной кооперации.

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Как следует из информации на сайте СПМБМ "Малахит", орденом "За морские заслуги" генеральный директор бюро Дорофеев Владимир Юрьевич награжден "за заслуги в разработке и внедрении новейших образцов техники и оборудования для морского флота России".