В петербургском "Экспофоруме" 28 ноября стартует ярмарка вакансий "Труд и занятость". Ежегодное мероприятие, организуемое Службой занятости населения Санкт-Петербурга, на этот раз пройдет в новом формате - его основной темой станет открытие собственного дела. О том, какое место занимает предприниматель на рынке труда сегодня, а также об актуальных трендах и сложных вопросах рассказали эксперты, побывавшие в гостях в редакции "РГ": председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко, директор по персоналу ЗАО "Невский Завод" Виктория Семенова и заместитель директора по инновациям и предпринимательству Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Сергей Салкуцан.

Объединиться и найти

В России ярмарки вакансий давно стали привычной историей - они проходят уже более двух десятков лет и затрагивают самые разные темы. Однако со временем, констатируют специалисты, формат постепенно изменился. Так, если раньше место проведения ярмарки можно было узнать по огромным очередям, а люди приходили с установкой устроиться хоть куда-нибудь, то нынешние мероприятия проходят в совершенно иной атмосфере. Большее время занимает консультационная работа и общение, другим стал и потенциальный работник: теперь он чаще всего приходит с четким пониманием, что ему нужно, а саму ярмарку воспринимает как возможность доступа к конкретному работодателю.

В этом году "Труд и занятость" пройдет параллельно с двумя серьезными мероприятиями: XI Петербургским Международным Инновационным форумом и XXII Международным форумом "Российский промышленник", поэтому в один день можно будет посетить не только ярмарку "Труд и занятость", но и другие деловые мероприятия по всему спектру тем, касающихся промышленности и инноваций.

Что-то новое ежегодно привносится и в программу ярмарки.

- В этот раз мы покажем новые направления нашей деятельности. Например, отдельная площадка будет посвящена современным формам поиска работы и работника. Ведь не секрет, что больше всего времени и денег тратится именно на это. Да, формально мы в Петербурге ощутимо сократили продолжительность поиска, но это по-прежнему самое узкое место на рынке труда, причем во всем мире, - подчеркивает Дмитрий Чернейко.

Одна из главных задач сегодня - выстроить систему поиска работы так, чтобы работодатель, работник и образовательные учреждения говорили на одном языке

По его словам, одна из главных задач в этой связи сегодня - выстроить систему поиска так, чтобы работодатель, работник и образовательные учреждения говорили на одном языке. И если в советское время предприятия располагали собственной системой подготовки и переподготовки кадров со своими институтами и техникумами, то сейчас этого практически нет. Проблем добавляет и то, что технологии меняются очень быстро, и приноровиться к этим изменениям с точки зрения подготовки сотрудников могут позволить себе только крупные работодатели.

О "тройственном союзе" работник - работодатель - образовательные учреждения говорят и на "Невском заводе". Предприятие уже который год участвует в ярмарке и на этот раз представит около сотни вакансий, 80 процентов из них - это современный рабочий персонал.

- Конечно, мы пользуемся разнообразными газетами, сайтами, но настоящим партнером и помощником в подборе работников для нас является Центр занятости. Причем это не только подбор, но и возможность с 2015 года развивать проект по опережающему обучению - подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов. За эти три года государственное финансирование этой программы только на нашем заводе составило 11 миллионов рублей, а обучение прошли 700 человек из 1300 работников, - отмечает Виктория Семенова.

Вложения с лихвой окупаются полученными в процессе обучения компетенциями, причем, утверждают эксперты, это инвестиция в экономику города вообще - ведь когда персонал вырастет до определенной планки на своем месте, он будет готов встретить на рынке труда другие компании. Но и финансовая отдача тоже есть: затраты города компенсируются выплатами НДФЛ, которые поступают в бюджет.

- Центр занятости хорошо умеет "отпрофилировать" человека, то есть понять, какие компетенции у него есть и чего не хватает, чтобы занять определенную позицию. Дальше задача - подготовить его до требуемого уровня. Это то сверхважное направление, которое сейчас должно везде развиваться и которым самостоятельно не занимаются частные агентства, - говорит Дмитрий Чернейко.

Молодые или перспективные?

Еще одной темой ярмарки вакансий станет запуск и развитие стартапов. Интересно, что семинары, стенды и презентации по этой теме будут организованы не только для молодежи. Вообще, 18-летний юноша, который решил бросить все и заняться бизнесом, - во многом навязанный массмедиа образ. На самом деле наибольшего успеха добиваются как раз те, кто открывает свое дело в возрасте от 40 лет - такую статистику привел Сергей Салкуцан. По его мнению, ярмарки вакансий могут быть интересны стартаперам с точки зрения поиска команды для бизнеса.

- Ведь начинается все чаще всего с комбинации "я и мой друг", но через месяц-два вы уже понимаете, что это не лучшее решение. Но мы ни в коем случае не хотим делать предпринимателями всех, статистика неумолима: если их в любом обществе от 3 до 5 процентов, то ничего не поменяется. Мы говорим именно о предпринимательском мышлении, а оно может быть присуще и ученым тоже, - поясняет специалист.

Кстати, сейчас Политех совместно с комитетом по труду и занятости работает на опережение и реализует проект подготовки инженерных проектных команд для предприятий Санкт-Петербурга, которые были бы готовы к цифровой трансформации.

Все более актуальной темой становится также трудоустройство людей предпенсионного и пенсионного возрастов. При этом сводить все только к изменению законодательства неправильно, обращают внимание эксперты. Гораздо важнее то, что в обществе сформировались ошибочные стереотипы: работодатели считают, что брать нужно только молодых и перспективных, а сами работники после 40 лет эти самые перспективы перестают видеть вовсе. Изменить положение дел пытаются законодательно, однако дискриминационные ошибки в объявлениях продолжают появляться. В комитете по труду и занятости считают, что подходить к проблеме нужно сразу на нескольких уровнях.

- Разрушить эти стереотипы можно только изменением мышления тех людей, которые принимают решения. И среди работодателей, и среди тех, кто ищет работу, - уверен Дмитрий Чернейко. - Из самых первых шагов, которые будут сделаны нами в этой сфере, - расширение программы переподготовки людей предпенсионного возраста (тех, кому до пенсии меньше 5 лет) с серьезным федеральным софинасированием: это порядка 116 миллионов на 2019 год. Со следующего года мы начинаем отрабатывать технологию переподготовки граждан предпенсионного возраста. Планируем обучить 1800 человек. По содержанию постараемся соединить эту программу с нашими программами опережающей подготовки, чтобы получить максимальный эффект.

Очень важная деталь - готовить участников программы будут адресно, под конкретное место. Это непростая задача, признаются в комитете, но уже сейчас именно этим путем стараются идти в рамках всех программ переподготовки и повышения квалификации, по возможности подбирая их под каждого человека индивидуально, с учетом того, куда он после этого пойдет, и того, что ему интересно. К разработке программ обучения комитет планирует привлечь максимальное количество крупных учебных заведений города.

Профессия мечты для всех возрастов

Самые загруженные специалисты на ярмарке вакансий - психологи-профконсультанты. И это при том, что работают с гражданами они ежедневно и в год дают петербуржцам не менее ста тысяч консультаций. Современная профориентация - вопрос, который актуален не менее, чем все вышеперечисленные. С какого возраста ребенку стоит давать знания о профессиях, каким способом? На этот вопрос специалисты отвечают так: чем младше ребенок, тем лучше, а варианты приобщения могут быть самыми разными. На "Невском заводе", например, проводятся тренинги для детей.

- Сначала для себя мы определили, что это может быть интересно ребятам лет с семи, но вы не поверите, к нам пришли дети 4-5 лет и они были очень заинтересованы. Мы выдавали им специальные очки, водили в литейный цех. И это очень важно, потому что у нас на заводе не исчезло понятие династии, люди работают по восемь поколений, - отмечает Виктория Семенова.

Но профориентация нужна не только детям и подросткам. Большое внимание в городе уделяется и профориентации для взрослых - 50 лет (а именно на столько в среднем сейчас человек выходит на рынок) работать без обновления знаний в постоянно меняющихся условиях нереально. В комитете уверены, что повышать квалификацию нужно начиная с 25 лет и каждый раз задавать вопрос: чем вы хотите заниматься через год или пять лет?

- Перед нами стоит задача повысить производительность труда на 20-30 процентов в ближайшие годы. Для этого как минимум один день в неделю необходимо посвящать повышению квалификации работников. Несмотря на серьезные затраты в человеко-часах, это необходимость, - говорит Дмитрий Чернейко.

Производительность труда, к слову, будет подробно обсуждаться в конце февраля - начале марта на III Международном форуме труда в Петербурге. Итоги пилотного проекта по внедрению бережливого производства, который является подготовкой к участию Санкт-Петербурга в национальном проекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости" и уже больше полугода реализуется в Северной столице, презентуют на мероприятии коллегам со всей страны.

Сейчас в пилотном проекте принимают участие 10 предприятий, которые, оптимизировав производственные процессы, повысили производительность на 20-100 процентов. Кроме того, на форуме будет большая научная повестка: свои доклады и исследования представят специалисты из США, Великобритании, Китая, Украины и из множества других стран. Будут обсуждаться и практические вопросы в сферах труда, занятости, миграции, новые технологии и тренды.

Кстати

Изменение ситуации на рынке труда невозможно без изменения самой Службы занятости. Реализуя новые форматы и инициативы, она многое готова пробовать на себе. Например, оптимизировать работу в рамках внедрения бережливого производства, что наверняка поможет выполнить рекомендации экспертов, данные в ходе общения в петербургской редакции "РГ": сократить бюрократические процедуры и добавить технологий и инструментов, отвечающих запросам работодателей и петербуржцев, ищущих работу.