Калининградский янтарный комбинат завершил сезон добычи янтаря, поставив абсолютный исторический рекорд. Из недр в 2018 году извлекли 500 тонн солнечного камня - при плане в 450 тонн и среднем объеме добычи в 350 тонн. О работе, предшествующей рекорду, и о перспективных проектах глава предприятия Михаил Зацепин рассказал на деловом завтраке в калининградском филиале "РГ".

Михаил Иванович, почему мы говорим об историческом рекорде? Калининградский янтарный комбинат никогда раньше не добывал столько сырца?

Михаил Зацепин: Добывал, но давно и на другом месторождении. А Приморский карьер, разработку которого предприятие ведет с 1976 года, такими показателями похвастаться не мог. В советское время объем добычи здесь не превышал 350 тонн. Затем были годы, когда комбинат извлекал из земли не более 100-200 тонн солнечного камня.

В прошлом году мы поставили первый за долгое время рекорд, добыв 453 тонны лучшего в мире балтийского янтаря. План на этот год также составлял 450 тонн. Мы его выполнили еще в октябре, но решили доработать подготовленную добычную канаву до конца. Так ноябрь 2018 года ознаменовался абсолютным рекордом.

Почему же месторождение вдруг стало таким "плодоносным"?

Михаил Зацепин: Сошлось множество факторов. Пять лет назад, когда я возглавил предприятие, карьер являл собой печальное зрелище. Комбинат долгие годы не проводил вскрышные работы. На протяжении последних 10 лет предприятие преодолевало очень непростую в плане гидрогеологии зону ледникового размыва, и добраться до солнечного камня было крайне сложно.

Решив эту проблему, мы приступили к совершенствованию технологии добычи янтаря, организационных и подготовительных мероприятий. С прошлого года, в частности, изменился график работы производственных служб. Рабочий день на карьере мы разбили на две двенадцатичасовые смены.

Основная задача комбината связана с продвижением янтаря внутри нашей страны и расширением рынков сбыта

Повлияла и погода. В начале года из-за холодной весны мы, если честно, опасались, что вообще не сможем выполнить план. Обычно комбинат приступает к работам на карьере 1 марта, но старт сезона-2018 пришлось перенести на 1 апреля. Зато теплое затянувшееся лето нас выручило.

И, разумеется, важную роль сыграла мотивация сотрудников. Коллектив увидел, что состав управленческой команды меняется, что руководство комбината нацелено на развитие. К профессионализму, который всегда был присущ нашим геологам, маркшейдерам, бригадирам, рабочим шахтерских специальностей, добавились самоотдача и инициативность, что не могло не повлиять на результат.Кроме того, сотрудники еще в начале сезона знают, на какие годовые премии они смогут рассчитывать при выполнении плана, на какие - при перевыполнении. Речь идет о весьма значительной прибавке к окладу - в конце года все, кто имеет отношение к нашему 500-тонному рекорду, ее получат.

Рекорд повлиял на формирование плана по добыче камня на следующий год?

Михаил Зацепин: В 2019-м мы вновь планируем добыть 450 тонн янтаря. Ведь нам важно не только извлечь из земли камень, но и реализовать его. Необходимые объемы производственная и коммерческая служба определяют вместе. Идеальный для предприятия баланс - это когда мы добываем янтарь, не отставая от плана, и сразу же его продаем, а склады стоят практически пустые.

Технология добычи янтаря в следующем году продолжит совершенствоваться?

Михаил Зацепин: Да, нас ждут серьезные преобразования. Комбинат заключил договор с петербургской компанией "ТОМС" (технология обогащения минерального сырья), которая уже разработала основные технические решения модернизации комбината. Главная задача - сделать технологию добычи более щадящей, избежать дробления янтаря.

В следующем году наши партнеры приступят к проектированию новых добычного комплекса и узла обогащения. В пилотном режиме отрабатывать новую технологию мы начнем уже в начале 2019-го. Благодаря тому, что в этом году комбинат завершил добычный сезон досрочно, у нас появилось время на подготовку.

Затронули ли реформы систему сбыта?

Михаил Зацепин: Совершенствование торгово-сбытовой политики комбината продолжается последние пять лет. Сейчас янтарь реализуется на биржевых торгах, которые проводит на ежедневной основе биржа "Санкт-Петербург". Любое юридическое лицо может зарегистрироваться на торговой площадке и приобрести камень. В январе - ноябре 2018 года мы реализовали на бирже порядка 70 тонн янтаря.

Кроме того, Калининградский янтарный комбинат регулярно проводит аукционы для переработчиков - на повышение и понижение цены. В текущем году появились отдельные аукционы для мелкого бизнеса, в рамках которых разыгрываются лоты по несколько десятков килограммов янтаря в основном ситовых фракций.

Участников аукционов отбирает специальная комиссия. Янтарщики должны представить ряд документов, указанных в требованиях к допуску на такие аукционы, показать, что у них действительно имеются перерабатывающие мощности. Для большей объективности в состав аукционной комиссии входят как представители комбината, так и представители Калининградской ТПП, ФНС, правительства Калининградской области, УМВД и других уполномоченных органов власти и объединений. На аукционах для переработчиков, как крупных, так и мелких, мы разыграли в текущем году 25 тонн солнечного камня.

Еще одно нововведение 2018-го - отдельные аукционы для художников по янтарю. Там счет идет уже на килограммы. Причем художники могут познакомиться с лотами заранее, понять, как можно обработать тот или иной камень. Они приходят на торги, зная, что хотят купить. Один такой аукцион уже прошел, там было выставлено 195 килограммов сырца. В рамках второго планируем разыграть 153 килограмма янтаря, он состоится 28 ноября.

Каковы объемы экспорта сырца?

Михаил Зацепин: Экспортное направление представлено крупным долгосрочным контрактом с компанией из КНР. Комбинат в этом году отгрузил по нему 100 тонн камня, еще столько же предстоит отправить на экспорт до конца года. С одной стороны, контракты важны с финансовой точки зрения. Они позволяют заработать деньги на модернизацию, которая проводится за счет собственных средств предприятия. С другой стороны, на российском рынке янтарь, к сожалению, менее востребован, чем на китайском, также надо учесть, что наш рынок не настолько емкий по объемам переработки. Сейчас основная задача комбината связана с продвижением янтаря внутри нашей страны. Также мы намерены расширять зарубежные рынки сбыта. Мы практически не используем грандиозный потенциал таких стран, как Индонезия, Индия, Пакистан, ОАЭ, Саудовская Аравия, и это мы будем исправлять.

На прошлой неделе на Первом канале стартовала премьера сериала "Желтый глаз тигра". Одним из полноправных героев ленты является янтарь. Участвовал ли комбинат в этом проекте?

Михаил Зацепин: Не просто участвовал, а стал одним из инициаторов. Идея родилась еще в 2015 году, когда мы начали активно продвигать янтарь на территории России и даже подключили к этой работе кутюрье Валентина Юдашкина.

Сотрудничество с Валентином Абрамовичем оказалось очень продуктивным. Вышла серия одежды, расшитой солнечным камнем, показы прошли в Париже и Москве. Кроме того, родилась целая коллекция эксклюзивных ювелирных украшений Valentin Yudashkin Royal Amber. Мы решили, что нужно продолжать искать нетривиальные способы продвижения янтаря. Так пришла идея снять многосерийный фильм про янтарный рынок.

Я обратился в Государственную корпорацию "Ростех", которой принадлежит сто процентов акций комбината. Нашу идею поддержали и познакомили с известным продюсером Игорем Толстуновым. Началась работа над сериалом. Комбинат участвовал в подготовке сценария, помог создателям фильма наладить контакты с ведущими янтарщиками Калининградской области, чтобы какие-то исторические детали можно было уточнить непосредственно у участников событий. Кроме того, мы предоставляли для съемок наши производственные помещения и янтарь.

То есть камень, который мы видим на экране, настоящий?

Михаил Зацепин: Да, не сомневайтесь! Надеюсь, благодаря этому кинопроекту многим россиянам захочется еще больше узнать про янтарь, побывать в Калининградской области. В результате туристический поток региона станет более насыщенным.Сериал, на мой взгляд, получился замечательный.

Программа промышленного туризма Калининградского янтарного комбината стала лауреатом Всероссийской туристской премии "МАРШРУТ ГОДА" - 2018. Туристическое направление развивается ради прибыли или эта деятельность является имиджевой?

Михаил Зацепин: Прибыль - благодаря промышленному туризму - мы, конечно, получаем. В текущем году Калининградский янтарный комбинат посетило рекордное число туристов - более 70 тысяч человек. В следующем году планируем довести этот показатель до ста тысяч. Школьники, студенты и пенсионеры за билеты не платят. Для остальных посещение стоит 450 рублей. Но деньги здесь - не самоцель. В первую очередь наша туристическая программа призвана прививать подрастающему поколению, да и взрослым людям, любовь к янтарю.Поэтому мы стараемся сделать объекты более современными и интересными. В прошлом году на комбинате открылась "Янтарная палата" - современный интерактивный музей. Кроме того, мы обновили Смотровую площадку янтарного карьера. Сегодня экскурсионные объекты комбината являются двигателем промышленного туризма в регионе, популяризируя туристическую привлекательность Калининградской области.

Кстати

Средняя зарплата на Калининградском янтарном комбинате - одна из самых высоких в регионе. Сейчас она составляет 56 тысяч рублей. Высококвалифицированные специалисты производственных служб зарабатывают еще больше. Машинист шагающего экскаватора, к примеру, получает 120-130 тысяч рублей в месяц.

Тем временем

В текущем году КЯК добыл 16 крупных уникальных самородков весом более килограмма. Последний камень нашли в день завершения добычного сезона. Самоцвет весом около 2,4 килограмма назвали "Рекорд", он стал самым крупным из 16 уникальных камней.

Самородки, как правило, продаются на специальных аукционах. Но самые ценные камни становятся экспонатами музея комбината. Так произойдет и с "Рекордом" - вскоре на него сможет посмотреть любой желающий.

Справка "РГ"

Калининградский янтарный комбинат- единственное в нашей стране предприятие, добывающее солнечный камень промышленным способом. КЯК находится вблизи поселка Янтарного (ранее Пальмникен), где сосредоточено около 90 процентов мировых запасов балтийского янтаря. Комбинат образован 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. В начале 2014-го предприятие по указу президента РФ перешло в ведение Госкорпорации "Ростех".