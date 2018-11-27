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27.11.2018 21:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гранулы в тепло

На Вологодчине переходят на экотопливо
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7729 (266)
Пять муниципальных районов Вологодской области в нынешнем отопительном сезоне перевели котельные на древесное топливо. Они отказались от дорогостоящего угля и используют только дрова.

Это Вашкинский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский, Сямженский и Усть-Кубинский муниципалитеты. Основная причина - экономическая. Привозные мазут и уголь постоянно растут в цене, и власти не могут прогнозировать и нивелировать их стоимость. Поэтому и отказываются от этих ресурсов. И данная тенденция наблюдается не первый год. Если на отопительный сезон 2010-го закупали 130 тысяч тонн каменного угля, то в нынешнем - только 55 тысяч тонн. Приблизительно такие же показатели и по мазуту. Основным же его потребителем по-прежнему остается котельная в Устюжне. Но сейчас разрабатываются мероприятия и по ее переводу в будущем сезоне на местные виды топлива.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Всего же в Вологодской области на угле работают 56 котельных, на смешанном виде топлива, а это дрова и уголь, - 44 котельные, причем там уголь экономят, используют лишь при низких температурах.

Но в регионе делают ставку не только на дрова. В Кичменгско-Городецком районе работает современное производство топливных гранул. Правда, на сегодняшний день пока на пеллеты перевели только шесть котельных в Кириллове и Череповецком районе и еще одну в детском оздоровительном лагере. Как считают специалисты, использование этой технологии дает экономический эффект не только за счет более дешевого топлива, но и за счет более эффективной организации труда, поскольку позволяет исключить постоянное присутствие всего персонала на объекте.Пеллетная линия запущена и на Сокольском деревообрабатывающем комбинате.

По словам руководителя предприятия Константина Пастухова, по сравнению с другими видами топлива пеллеты в процессе горения выделяют значительно меньший объем серных соединений. И это заметно снижает парниковый эффект. Новый участок позволяет комплексно использовать всю биомассу древесного сырья, обеспечивает утилизацию отходов лесопиления и деревообработки за счет преобразования их в биотопливные гранулы и тепловую энергию.

Как отмечают эксперты, для Вологодчины пеллетное производство - шанс уйти от дорогостоящего привозного топлива.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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