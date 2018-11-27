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27.11.2018 16:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мэр Лаппеенранты не исключил открытия авиасообщения с Петербургом

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)

Мэр города Лаппеенранта Киммо Ярва сообщил, что в будущем не исключает в открытия прямого авиасообщения между Лаппеерантой и Санкт-Петербургом или Москвой. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Петербурге, посвященной развитию туризма и культурных связей между Северной столицей и городами сайменского региона - Иматра и Лаппеенранта.

Сегодня аэропорт этого финского Лаппеенранты - единственный в стране, который принадлежит и находится в управлении городской администрации. В прошлом году, после некоторого перерыва, воздушные ворота возобновили свою работу открытие сезонных чартерных авиарейсов в Салоники и Афины, а также итальянский Бергамо. Перевозки осуществляет ирландский лоукостер. По словам господина Ярва, эти рейсы признаны рентабельными и имеют почти 100% процентную заполняемость.

Фото: Евгений Егоров/ТАСС
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- Половина пассажиров на этих рейсах - из России, сообщил эксперт.

По его словам, сейчас городские власти ведут переговоры с перевозчиком о расширении маршрутной сети, которая может быть увеличена уже с весны следующего года.

Несмотря на это, на официальном сайте аэропорта уже заявлены чартерные рейсы компании Matkavekka в Хургаду (с февраля 2019 года), Калабрию, Родос, Алгарве (с апреля 2019 года), Коста дел Сол, а также рейсы компании Apollo в Сплит (май) и Родос (октябрь).

Как сообщалось ранее, такие меры позволят увеличить пассажиропоток в два раза, до 200 тысяч пассажиров в год. Аэропорт отказался от регулярных рейсов в 2015 году, после перехода из государственной собственности в городскую, и возобновил их только в этом году.

Напомним, финский город Лаппеенранта - ближайший в российско-финской границе, расстояние до Северной столицы составляет всего около 200 километров. Такое удобное географическое расположение делает его сверхпопулярным среди россиян - в текущем году этот город, в котором проживает всего 70 тысяч жителей, посетило 1,8 миллиона российских туристов.

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