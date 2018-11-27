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27.11.2018 16:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На гастроли в Петербург приедет неаполитанский театр

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)

В гости к Большому драматическому театру имени Г.А. Товстоногова готовится приехать Театр Стабиле Неаполя - театр Национале (Меркаданте).

Фото: Наталья Кореновская/ ТЮЗ им. А.А. Брянцева
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4 и 5 декабря на сцене прославленного театра на Фонтанке состоится спектакль "Шесть персонажей в поисках автора" по пьесе Луиджи Пиранделло, итальянского писателя, поэта, драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе (1934 год). Режиссер постановки - Лука де Фуска, директор театра Стабиле, художественный руководитель Неаполитанского театрального фестиваля, основатель одной из крупнейших итальянских театральных премий Premio Teatrale italiano, в прошлом - президент Ассоциации итальянских репертуарных театров.

"Шесть персонажей в поисках автора" - это важнейшие вопросы бытия, рассказанные оригинальным сценическим языком, современное переосмысление одной из знаковых пьес XX века. Написана она в 1921 году, тогда же впервые поставлена в Риме в Compagnia di Dario Niccomedi. Более 40 лет пьеса с успехом шла на Бродвее. В России известна постановка Анатолия Васильева в театре "Школа драматического искусства" (1987 год).

О чем спектакль? Театр готов приступить к репетиции новой пьесы, но вдруг на сцене появляются материализованные персонажи, которые не успели найти свое воплощение. Все, чего они хотят от режиссера, - реализоваться в новой пьесе и, таким образом, обрести истинную жизнь, а не переживать раз за разом одну и ту же драму, не имея возможности раскрыться и вырваться из порочного круга.

Прямая речь

Лука де Фуско, режиссер:

- "Шесть персонажей в поисках автора" - это, пожалуй, самый важный театральный текст двадцатого века. Предвосхищая концептуальное искусство, экзистенциализм, отчуждение от обыденности, он ломает устоявшуюся схему, вводя в нее элементы натуралистической фантастики.

Фото: Пресс-служба Русского театра драмы им. Г. Константинова
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При постановке подобных шедевров в таком театре, как наш, где главную роль играет настоящий гигант сценического искусства Эрос Паньи, всегда есть опасность излишней интерпретации, адаптации смыслов для зрительского восприятия. Режиссерская версия спектакля может превалировать над текстом - ведь не существует нейтральных интерпретаций, они всегда авторские.

Эти шесть персонажей, шесть символов, приходят будто из другого мира, но их нельзя упрекнуть в нереалистичности и оторванности от мира нашего. Как герои Вуди Аллена из фильма "Бродвей Дэнни Роуз", персонажи готовы шагнуть со сцены в нашу реальность, пробуждая в нас так много личных воспоминаний, видений, ярких моментов невероятной важности. Это заставило меня задуматься о том, что более полно можно рассмотреть подобный сюжет через прозорливый глаз кино, чем вглядываясь в него детальным театральным взглядом.

Культура Театр Драматический театр Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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