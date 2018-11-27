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27.11.2018 19:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подходы к отходам

Плата за вывоз мусора в Заполярье выросла в десятки раз
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7729 (266)
В Заполярье разработаны новые нормативы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). По мнению экспертов, они вызовут многократный рост платы за эту услугу для большинства малых и средних предприятий. Подорожать она может и для жильцов многоквартирных домов.
С того момента, как только мусор попадает в контейнер, начинается самое интересное. Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости С того момента, как только мусор попадает в контейнер, начинается самое интересное. Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
С того момента, как только мусор попадает в контейнер, начинается самое интересное. Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Сегодня по всей стране внедряется новая система обращения с ТКО, подразумевающая, что ведать этой работой в каждом субъекте будут региональные операторы. Смысл в том, чтобы закрыть старые свалки, не соответствующие никаким экологическим нормам, а в дальнейшем внедрить раздельный сбор отходов. В Мурманской области эта работа началась в 2017 году и должна быть завершена до 1 января 2019-го. В начале прошлой зимы в Заполярье был открыт современный полигон для размещения ТКО, который власти Заполярья именуют "экотехнопарком". Он - первый в Арктической зоне РФ. Региональным оператором здесь стала компания "Управление отходами". Затем были разработаны новые нормативы образования ТКО, которые утвердили на заседании правительства региона.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Теперь предстоит установить единый тариф на услуги регионального оператора, по которому будет начисляться плата за вывоз мусора на новый полигон. Согласно предложению оператора, вывоз одного кубометра ТКО должен стоить 910,7 рубля с учетом НДС. Для населения предлагается ввести плату за эту услугу на уровне 136,6 рубля с человека, сообщила заместитель председателя регионального комитета по тарифному регулированию Елена Стукова. На "тарифном" этапе и возникли сложности.

- Как показал анализ, новые нормативы ведут к резкому росту платы за вывоз ТКО, - отметил исполнительный директор Союза предпринимателей ЗАТО Североморск Игорь Стародумов. - Полученные данные не могут нас не волновать, поскольку предложенные нам нормативы крайне велики. Например, в соответствии с новыми нормативами как для промтоварных, так и для ювелирных магазинов установлен один и тот же норматив. Но откуда ювелирный магазин может дать такие же объемы отходов, как промтоварный?

"Если раньше я платил за вывоз мусора тысячу рублей в квартал, то сейчас, по новым нормативам, я должен платить 47. А ведь объемы образования мусора никак не изменились"

По мнению представителей бизнеса, у регионального оператора была возможность заранее озаботиться всеми неясными моментами в правилах формирования тарифа, которые были приняты еще в 2016 году, отметил предприниматель Владимир Олейников. Тогда многие вопросы удалось бы решить, не шокируя предпринимательское сообщество. Например, таким моментом является начисление платы за вывоз мусора исходя из площади коммерческого объекта. Но мусорообразование у разных предприятий может различаться в десятки, а то и в сотни раз, однако этот фактор не учитывается. В итоге сегодня стоимость вывоза мусора для предпринимателей повышается крайне резко - для кого-то в 5 раз, а для кого-то и в 45. При этом единый тариф на вывоз ТКО для всей области - решение спорное.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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- Есть небольшие поселки с малыми объемами торговой деятельности и оказания услуг, и есть Мурманск, где эти показатели совершенно иные, - подчеркнул бизнесмен. - А нас смешали в одну кучу. Последствия этого я ощутил на себе. Если раньше я платил за вывоз мусора тысячу рублей в квартал, то сейчас, по новым нормативам, я должен платить 47 тысяч. А ведь объемы образования мусора у меня никак не изменились! Получается, что мы субсидируем регионального оператора.

Мурманский бизнес-консультант Илья Раскин был еще более резок. Новый принцип начисления платы за вывоз мусора он назвал "феодальной монополизацией экономического процесса".

- Магазин в 50 квадратных метров будет платить за вывоз мусора 3943 рубля минимум, или более 45 тысяч в год, при среднем торговом обороте, не превышающем 50 тысяч рублей в месяц, - заявил он. - Иными словами, свою месячную выручку он отдаст только за обращение с твердыми коммунальными отходами. Я не говорю об оплате отопления, электроэнергии, выплате зарплаты и северных гарантий. Для некоторых объектов стоимость вывоза мусора по своей величине будет приравнена к оплате отопления.

Заказчиком разработки нормативов было министерство экологии и природных ресурсов региона. Как отметила начальник отдела министерства Елена Макарова, в задании на разработку нормативов предусматривалось введение 45 категорий "мусорообразующих" объектов. Но в дальнейшем было предложено объединить идентичные объекты. В конце концов количество категорий снизили до 19.

Фото: depositphotos.com
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- Да, нормативы едины для всей области, но экономические затраты по вывозу мусора различны, - согласилась Елена Макарова.

Директор Мурманского филиала АО "Управление отходами" Александр Глазов отметил, что процесс заключения договоров с юридическими лицами достаточно сложен. Типовые договоры сформированы не до конца, они продолжают дорабатываться. В ближайшее время на сайте компании будет размещена полная версия договоров для юридических и физических лиц на вывоз ТКО.

- Вопрос, который волнует предпринимателей, я хорошо понимаю, - пояснил он. - Но в данном случае мы можем действовать лишь в рамках закона, который предписывает нам начислять плату за вывоз мусора в рамках норматива, пока нет точных данных о фактических объемах мусорообразования. Другого выбора у нас нет. Но это не значит, что существующие проблемы не будут решаться.

Сегодня подобных фактических данных АО "Управление отходами" не имеет. Необходимо учитывать, что не каждое юрлицо располагает собственным контейнером, и массу других обстоятельств, фактический объем мусорообразования может выясниться только после нескольких месяцев скрупулезной работы, которая будет вестись как с помощью мусоровывозящих предприятий, так и с помощью сотрудников управления. По мере накопления данных о мусорообразовании эта информация будет передаваться в орган региональной власти, занимающийся установлением нормативов. Тем временем будет вестись работа по заключению договоров.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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