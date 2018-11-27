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27.11.2018 20:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Умножили на четыре

Фермеры ожидают роста цен из-за удорожания услуг ветстанции
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
Группа предпринимателей Псковской области обратилась к региональному бизнес-омбудсмену с жалобой на тарифы городской ветеринарной станции. За год оформление документов на продажу фермерской продукции, в частности молока, подорожало в четыре раза. Владельцы небольших ферм терпят убытки.

Как сообщил "РГ" уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, еще в начале года тариф составлял 250 рублей, летом ветстанция повысила его до 420 рублей, а с ноября за оформление справок стали брать 1171 рубль.

- Сумма на первый взгляд небольшая. Ее фермеры платят, когда приходят на рынки с новой партией продукции. Но у этой группы предпринимателей продукция, как правило, свежая - соответственно, оформлять справки нужно каждый день, - говорит омбудсмен.

Фото: Оксана Козырева
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По оценкам уполномоченного, каждую неделю фермеры теперь платят только за ветеринарно-санитарную экспертизу по 5 тысяч рублей. И это при том, что ежедневная выручка у них редко превышает 8-10 тысяч рублей, и это не чистая прибыль - с этих денег нужно оплачивать место на рынке, отчислять налоговые платежи, сюда входят также транспортные расходы, не говоря уже о собственно себестоимости производства молока.

Цены на псковских рынках пока не повысились. Областные фермеры стараются удержать их на прежнем уровне, так как находятся в конкуренции с молокозаводами. У последних, кстати, в связи с изменениями тарифов ветстанции затраты изменились не сильно, ведь у крупных компаний молоко проходит через пастеризацию или ультрапастеризацию. Это позволяет хранить продукцию несколько дней, а значит, получать справки ежедневно им не обязательно.

Чисто теоретически фермеры могли бы оформлять справки и в частных лабораториях. Но рынок таких услуг в Пскове не особо развит, кроме того, пункты городской ветстанции присутствуют на городских рынках, то есть предпринимателю не нужно никуда ездить за документами.

Еще в начале года тариф составлял 250 рублей, а с ноября за оформление справок стали брать 1171 рубль

Причиной роста тарифов, как объясняют сотрудники ветстанции, стало удорожание реактивов, а также рост сопутствующих расходов. Но это не утешает фермеров. Они опасаются, что из-за дополнительной финансовой нагрузки они не смогут выходить на городские рынки, ведь у них себестоимость продукции и так оказывается значительно выше, чем на молокозаводах.

Фермеры предложат покупателям новые готовые продукты

Пока ни у самих фермеров, ни у уполномоченного нет ответа на то, как решить вопрос с оплатой экспертизы. В принципе, сельхозпроизводители получают от региона субсидии. Но суммы эти расходятся неравномерно и покрыть возросшие расходы они не способны.

Антон Ткаченко, руководитель фермерского хозяйства, специализирующегося на разведении коз, признается, что неоднократно обращал внимание властей на высокие тарифы псковской ветстанции. По словам производителя, в других районах области проведение экспертизы обходится фермерам значительно дешевле.

Между тем в Псковской области, по оценкам Института проблем современного общества, ситуация с фермерской продукцией и так не особо радостная. Если в целом по стране на долю фермерских хозяйств приходится до 12 процентов от всех произведенных сельхозтоваров, то в регионе этот показатель составляет 2,5-3 процента. По количеству фермерской продукции на душу населения область даже уступает регионам Крайнего Севера.

Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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