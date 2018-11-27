Как сообщил "РГ" уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, еще в начале года тариф составлял 250 рублей, летом ветстанция повысила его до 420 рублей, а с ноября за оформление справок стали брать 1171 рубль.
- Сумма на первый взгляд небольшая. Ее фермеры платят, когда приходят на рынки с новой партией продукции. Но у этой группы предпринимателей продукция, как правило, свежая - соответственно, оформлять справки нужно каждый день, - говорит омбудсмен.
По оценкам уполномоченного, каждую неделю фермеры теперь платят только за ветеринарно-санитарную экспертизу по 5 тысяч рублей. И это при том, что ежедневная выручка у них редко превышает 8-10 тысяч рублей, и это не чистая прибыль - с этих денег нужно оплачивать место на рынке, отчислять налоговые платежи, сюда входят также транспортные расходы, не говоря уже о собственно себестоимости производства молока.
Цены на псковских рынках пока не повысились. Областные фермеры стараются удержать их на прежнем уровне, так как находятся в конкуренции с молокозаводами. У последних, кстати, в связи с изменениями тарифов ветстанции затраты изменились не сильно, ведь у крупных компаний молоко проходит через пастеризацию или ультрапастеризацию. Это позволяет хранить продукцию несколько дней, а значит, получать справки ежедневно им не обязательно.
Чисто теоретически фермеры могли бы оформлять справки и в частных лабораториях. Но рынок таких услуг в Пскове не особо развит, кроме того, пункты городской ветстанции присутствуют на городских рынках, то есть предпринимателю не нужно никуда ездить за документами.
Причиной роста тарифов, как объясняют сотрудники ветстанции, стало удорожание реактивов, а также рост сопутствующих расходов. Но это не утешает фермеров. Они опасаются, что из-за дополнительной финансовой нагрузки они не смогут выходить на городские рынки, ведь у них себестоимость продукции и так оказывается значительно выше, чем на молокозаводах.
Пока ни у самих фермеров, ни у уполномоченного нет ответа на то, как решить вопрос с оплатой экспертизы. В принципе, сельхозпроизводители получают от региона субсидии. Но суммы эти расходятся неравномерно и покрыть возросшие расходы они не способны.
Антон Ткаченко, руководитель фермерского хозяйства, специализирующегося на разведении коз, признается, что неоднократно обращал внимание властей на высокие тарифы псковской ветстанции. По словам производителя, в других районах области проведение экспертизы обходится фермерам значительно дешевле.
Между тем в Псковской области, по оценкам Института проблем современного общества, ситуация с фермерской продукцией и так не особо радостная. Если в целом по стране на долю фермерских хозяйств приходится до 12 процентов от всех произведенных сельхозтоваров, то в регионе этот показатель составляет 2,5-3 процента. По количеству фермерской продукции на душу населения область даже уступает регионам Крайнего Севера.