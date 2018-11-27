Пожар на строящемся в Петербурге ледоколе локализовали пенной атакой

В Петербурге пожарные подразделения смогли предотвратить распространение пожара на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин".

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что для локализации производилась так называемая пенная атака. Также для подачи воды пожарным пришлось протягивать многометровые рукавные линии.

Напомним, пожар на ледоколе произошел около 19.00. Пламя быстро распространилось на площади 300 квадратных метров.

Пострадали два человека - рабочих "Адмиралтейских верфей". С ожогами различной степени тяжести они госпитализированы в городские больницы.