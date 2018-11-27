Псковские предприниматели пожаловались на чрезмерно дорогие патенты

В Псковской области назрела необходимость реформы патентной системы налогообложения. У субъектов бизнеса, работающих в небольших муниципалитетах, патенты не пользуются популярностью. Сельским бизнесменам приходится платить в бюджет столько же, сколько и их коллегам из регионального центра - при значительных различиях в уровне доходности. Чтобы исправить ситуацию, региональный бизнес-омбудсмен предложил установить понижающий коэффициент для индивидуальных предпринимателей, работающих на территории районов области. Однако инициатива вызвала много споров.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева, в большинстве случаев патентную систему налогообложения выбирают предприниматели из Пскова и Великих Лук. На другие муниципальные образования приходится только 10 процентов всех патентов, выданных в регионе.

Бизнес-омбудсмен предложил рассчитывать потенциальный годовой доход представителей всех видов предпринимательской деятельности, зарегистрированных за пределами крупных городов, с учетом понижающего коэффициента 0,7. Эта инициатива стала частью ежегодного доклада уполномоченного за прошлый год, а в текущем году в областной парламент внесли проект поправок в закон Псковской области "О патентной системе налогообложения".

На днях региональные депутаты приняли законопроект, но только в первом чтении. Документ, по мнению автора инициативы и некоторых парламентариев, нуждается в доработке. В текущей редакции он не распространяет льготу на ИП, работающих в сфере розничной торговли, общепита, автоперевозок и аренды нежилых помещений.

Как пояснил руководитель госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев, запрет на установку понижающего коэффициента для представителей автотранспортного комплекса и отдельных видов торговли накладывает федеральное законодательство. Речь, в частности, идет о Налоговом кодексе РФ.

- Сейчас стоимость патента на всей территории области единая, но выручка в Пскове и Кунье не может быть одинаковой, - комментирует ситуацию Аркадий Мурылев. - Для чего вводится понижающий коэффициент? Чтобы предприниматели в районах активнее приобретали патенты. Но, исключив самые распространенные виды деятельности, которые на селе не являются высокодоходными, мы не получим никакого эффекта.

Пересмотра требует и размер потенциального годового дохода индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в Псковской области. Такая инициатива тоже стала частью ежегодного доклада уполномоченного за прошлый год, но она не нашла отражения в законопроекте.

- Я сравнил стоимость патента в Псковской области и в соседних регионах, - развивает тему предприниматель, депутат Псковского областного собрания Сергей Быков. - Например, годовой патент, позволяющий сдавать в аренду жилое помещение площадью 60 квадратных метров, в нашем регионе стоит 106 тысяч рублей. В Гатчинском районе Ленинградской области этот же патент можно приобрести за 48 тысяч рублей, в Новгородской - за 11 340 рублей.

По мнению Сергея Быкова, стоимость патентов в регионе настолько высока, что, по сути, является запретительной.