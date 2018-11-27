Российский сервис по поиску автомобильных попутчиков быстро развивается. Самым частым маршрутом в стране стала дорога из Петербурга в Москву. Такой вид передвижения называют райдшеринг или карпулинг. До недавнего времени это был самый дешевый способ добраться из одной точки страны в другую.

В октябре этого года постоянным пользователям сервиса пришлось слегка "поднапрячься": агрегатор поездок ввел абонентскую плату за бронирование мест для пассажиров. За разовый (суточный) доступ попутчики должны заплатить 149 рублей, месячный абонемент обойдется в 199 рублей. Пока это изменение затронуло лишь тех, кто совершает поездки на расстояния свыше 120 километров.

На самом ли деле данное действие направлено на повышение ответственности пассажиров или спустя пять лет на российском рынке компания наконец начала масштабно монетизироваться? В официальном сообщении сервиса говорится лишь о неком "новом этапе развития". В любом случае потребитель после долгих лет "дружбы" с приложением, к которому он когда-то обратился в поисках выгодных решений, теперь слегка удручен. По сути, сервис карпулинга - это свободная интернет-площадка на рынке перевозок. Сегодня в интернете существуют десятки платформ, где люди продают и покупают товары, выбирают и оплачивают услуги. Мобильные приложения становятся местом для размещения информации. В каждом из них существуют платные опции, но людей не лишают возможности выполнять минимальный функционал бесплатно.

Человек же, решивший воспользоваться сервисом райдшеринга, находится в затруднительной ситуации: нельзя найти другой сайт и заказать услугу у них. Действующая компания стала монополистом на российском рынке.

Регулярные нападки на новые онлайн-сервисы со стороны перевозчиков и вокзалов вполне объяснимы. Это просто конкуренция, борьба за долю рынка

Чуть менее двухсот рублей за месяц - на первый взгляд, не такие уж и большие деньги, но что платить? Агрегатор райдшеринга стремится сделать приложение максимально "прозрачным" и качественным: собирается включить функцию назначения точного места прибытия, а не только населенного пункта, обращается с инициативой к властям, чтобы разработать единые правила совместных поездок. Даже обещает ввести идентификацию личности по документам, чтобы повысить безопасность и доверие к попутчикам. Вот только это все в планах и пока не реализовано - а деньги просят уже сейчас.

- Какие-то таксистские замашки. Передать данные паспорта и потом из-за копеек разбираться с налоговой и платить за "самозанятость"? А может, нас теперь вообще лицензию для перевозки пассажиров заставят оформлять? - жалуется водитель в интернете по поводу предстоящего нововведения.

С государственными сборами у российского представителя карпулинга и правда не складывается. Сервис часто обвиняют в нелегальных перевозках с целью ухода от налогообложения. В начале этого месяца перевозчики и автовокзалы подали иск о блокировке приложения. Таганский суд Москвы отказался рассматривать дело из-за территориальной неподсудимости.

По мнению начальника отдела методологии налогообложения компании "ФинЭкспертиза" Павла Кубышкина, регулярные нападки на сервис со стороны перевозчиков и автовокзалов вполне объяснимы. Это просто конкуренция, борьба за свою долю рынка с использованием всех возможных средств. Сервис забирает не менее 15-20 процентов объема междугородних пассажирских перевозок.

Коллективный иск был последним шагом. До этого перевозчики использовали другую схему: с разных номеров создавалось 10-15 аккаунтов, которые "занимали" места у водителей с хорошими отзывами, на удачном маршруте и по приемлемой цене. Затем за несколько минут до отъезда бронь снималась, и машина уезжала пустой. А реальным пассажирам приходилось использовать общественный транспорт.

Чаще всего пользователи приложения возмущены именно таким обманом: на сайте отображается хороший водитель с множеством отзывов, а на месте оказывается восьмиместная машина или даже маршрутка. Теперь же, когда человек будет платить деньги, оказавшись в подобной ситуации, вряд ли он захочет обратиться к сервису вновь.

Выходом пользователи приложения видят введение идентификации не только для водителя, но и для пассажира. И только потом - введение абонентской платы. Люди хотят получать услугу и платить деньги за ее качество, а не вкладываться в долгосрочную "перспективу".

Прямая речь

Виктор Рассохин, управляющий партнер юридической компании "Частное право":

- Доводы о том, что рынок перевозок теряет доход, сродни аргументу о том, что московское метро теряет прибыль из-за такси или каршеринга, а рестораны - из-за появления мобильных приложений по доставке еды. Напротив, данные сервисы становятся частью рынка, создают условия для дополнительной конкуренции.