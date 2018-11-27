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27.11.2018 19:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не подвезло

Сервис для совместных поездок меняет правила и рынок перевозок
Текст: Валерия Лозовская (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7729 (266)
Российский сервис по поиску автомобильных попутчиков быстро развивается. Самым частым маршрутом в стране стала дорога из Петербурга в Москву. Такой вид передвижения называют райдшеринг или карпулинг. До недавнего времени это был самый дешевый способ добраться из одной точки страны в другую.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В октябре этого года постоянным пользователям сервиса пришлось слегка "поднапрячься": агрегатор поездок ввел абонентскую плату за бронирование мест для пассажиров. За разовый (суточный) доступ попутчики должны заплатить 149 рублей, месячный абонемент обойдется в 199 рублей. Пока это изменение затронуло лишь тех, кто совершает поездки на расстояния свыше 120 километров.

В Петербурге участились аварии с участием машин каршеринга

На самом ли деле данное действие направлено на повышение ответственности пассажиров или спустя пять лет на российском рынке компания наконец начала масштабно монетизироваться? В официальном сообщении сервиса говорится лишь о неком "новом этапе развития". В любом случае потребитель после долгих лет "дружбы" с приложением, к которому он когда-то обратился в поисках выгодных решений, теперь слегка удручен. По сути, сервис карпулинга - это свободная интернет-площадка на рынке перевозок. Сегодня в интернете существуют десятки платформ, где люди продают и покупают товары, выбирают и оплачивают услуги. Мобильные приложения становятся местом для размещения информации. В каждом из них существуют платные опции, но людей не лишают возможности выполнять минимальный функционал бесплатно.

Человек же, решивший воспользоваться сервисом райдшеринга, находится в затруднительной ситуации: нельзя найти другой сайт и заказать услугу у них. Действующая компания стала монополистом на российском рынке.

Регулярные нападки на новые онлайн-сервисы со стороны перевозчиков и вокзалов вполне объяснимы. Это просто конкуренция, борьба за долю рынка

Чуть менее двухсот рублей за месяц - на первый взгляд, не такие уж и большие деньги, но что платить? Агрегатор райдшеринга стремится сделать приложение максимально "прозрачным" и качественным: собирается включить функцию назначения точного места прибытия, а не только населенного пункта, обращается с инициативой к властям, чтобы разработать единые правила совместных поездок. Даже обещает ввести идентификацию личности по документам, чтобы повысить безопасность и доверие к попутчикам. Вот только это все в планах и пока не реализовано - а деньги просят уже сейчас.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Какие-то таксистские замашки. Передать данные паспорта и потом из-за копеек разбираться с налоговой и платить за "самозанятость"? А может, нас теперь вообще лицензию для перевозки пассажиров заставят оформлять? - жалуется водитель в интернете по поводу предстоящего нововведения.

С государственными сборами у российского представителя карпулинга и правда не складывается. Сервис часто обвиняют в нелегальных перевозках с целью ухода от налогообложения. В начале этого месяца перевозчики и автовокзалы подали иск о блокировке приложения. Таганский суд Москвы отказался рассматривать дело из-за территориальной неподсудимости.

По мнению начальника отдела методологии налогообложения компании "ФинЭкспертиза" Павла Кубышкина, регулярные нападки на сервис со стороны перевозчиков и автовокзалов вполне объяснимы. Это просто конкуренция, борьба за свою долю рынка с использованием всех возможных средств. Сервис забирает не менее 15-20 процентов объема междугородних пассажирских перевозок.

Фото: РИА Новости
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Коллективный иск был последним шагом. До этого перевозчики использовали другую схему: с разных номеров создавалось 10-15 аккаунтов, которые "занимали" места у водителей с хорошими отзывами, на удачном маршруте и по приемлемой цене. Затем за несколько минут до отъезда бронь снималась, и машина уезжала пустой. А реальным пассажирам приходилось использовать общественный транспорт.

Чаще всего пользователи приложения возмущены именно таким обманом: на сайте отображается хороший водитель с множеством отзывов, а на месте оказывается восьмиместная машина или даже маршрутка. Теперь же, когда человек будет платить деньги, оказавшись в подобной ситуации, вряд ли он захочет обратиться к сервису вновь.

Выходом пользователи приложения видят введение идентификации не только для водителя, но и для пассажира. И только потом - введение абонентской платы. Люди хотят получать услугу и платить деньги за ее качество, а не вкладываться в долгосрочную "перспективу".

Прямая речь

Виктор Рассохин, управляющий партнер юридической компании "Частное право":

- Доводы о том, что рынок перевозок теряет доход, сродни аргументу о том, что московское метро теряет прибыль из-за такси или каршеринга, а рестораны - из-за появления мобильных приложений по доставке еды. Напротив, данные сервисы становятся частью рынка, создают условия для дополнительной конкуренции.

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