Театр "У Моста" приедет на гастроли в Петербург

Пермский театр "У Моста" в начале декабря приедет на гастроли в Петербург. Гастроли труппы в Северной столице уже стали традицией. В 2016 году театр привозил пять постановок, в прошлом году показал спектакли "Зойкина квартира", "Лейтенант с Инишмора" и "Панночка".

- Мы объехали почти полмира. Это 174 фестиваля, более 200 гастролей в России и за рубежом. Нигде нет такого зрителя, как в Санкт-Петербурге. Очень любим сюда приезжать! Скучаем, когда из-за частых зарубежных поездок долго не можем вырваться к вам. От игры всегда получаем удовольствие. Здесь совершенно особый зритель. Интеллигентный, тонкий, внимательный. При этом очень требовательный, не будет реагировать просто на текст, нужна очень точная игра артистов, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ", основатель и художественный руководитель театра режиссер Сергей Федотов.

4 декабря на сцене Большого театра кукол сыграют музыкальную комедию "Ханума". Постановка Федлтова во всем сохраняет грузинский колорит. Грузинский колорит постановка Федотова сохраняет во всем. Она зажигательная и веселая, смотрится на одном дыхании. В ней есть все, что вспоминается при слове "Грузия": тосты, песни, смех, многословное и велеречивое восхищение женской красотой, красочные и яркие герои... Зритель оказывается в старинном Тифлисе, чувствует свежее дыхание с гор, слышит шум реки Куры и видит старинные колоритные грузинские балкончики района Авлабар.

Театр "У Моста" считается первооткрывателем в России ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Сергей Федотов поставил все пьесы признанного классика современной драматургии. В октябре театр провел III международный фестиваль МакДонаха в Перми. И, конечно, петербуржцы ждут постановки Федотова по МакДонаху. 5 декабря - спектакль "Череп из Коннемары", мрачная комедия, 6 декабря - "Лейтенант с Инишмора", ирландский боевик, самая дерзкая и брутальная пьеса этого автора.

10 декабря - Достоевский. В рамках международного театрального фестиваля "Школа. Студия. Мастерская" на сцене театра "Мастерская" Театр "У Моста" представит спектакль "Идиот". Мистический театр не может пройти мимо мистики Достоевского. Спектакль завораживает, втягивает в свою магическую ауру, как в дьявольскую воронку. Настасья Филипповна - инфернальница - творит что-то непонятное и душераздирающее. Все сюжетные ходы давно известны, но это не снимает напряжения при такой игре страстей и смыслов. Герои в нем разбиваются на пары, вращающиеся вокруг какого-то магнетического центра, пары рассыпаются и вновь складываются в треугольники.

Справка "РГ"

Театр "У Моста" основан в 1988 году. В октябре нынешнего года отметил 30-летие. Авторский театр, сохраняющий и продолжающий лучшие традиции русского психологического театра. Исключительность художественного метода Сергея Федотова в том, что он направлен на развитие традиций великого русского театра, обогащенного открытиями школ Михаила Чехова и Ежи Гротовского. Трижды номинант и лауреат Национальной премии "Золотая маска".

Театр выпустил книги: "Патрик Лонерган. Театр и фильмы Мартина МакДонаха", сборник пьес "МакДонах. Мрачные комедии", "Театр "У Моста". Время мистики".

Вчера, 26 ноября, Сергею Федотову был вручен в Москве на Биеннале театрального искусства диплом лауреата фестиваля "Уроки режиссуры" за постановку "Васса", первого варианта пьесы Горького "Васса Железнова", мало кому известного.

Прямая речь

Ондржей Мразек, журналист "LITERARNI NOVINY" (Прага, Чехия):

- Сергей Федотов - хорошо известный в Чехии режиссер, маг и архитектор атмосферы театра "У Моста". Когда идешь на спектакли Федотова, уже знаешь, что магическая сила хлынет как гейзер, вырвет вас из реальности как торнадо, опасно поднимет давление и распульсирует сердце, расхохочет до боли в диафрагме или опечалит до слез. Дьявольская пляска на сцене, голоса и глаза, тела и души чарующих актеров вас вдруг поглотят и без предупреждения втянут в таинственный мир Зазеркалья, катапультируют в чертог ангелов, демонов и фантастических призраков, через которые ваша душа, выпущенная на волю, взлетит и умчится по извилистой трубе фантазийного тобоггана.