Театр "У Моста" приедет на гастроли в Петербург

- Мы объехали почти полмира. Это 174 фестиваля, более 200 гастролей в России и за рубежом. Нигде нет такого зрителя, как в Санкт-Петербурге. Очень любим сюда приезжать! Скучаем, когда из-за частых зарубежных поездок долго не можем вырваться к вам. От игры всегда получаем удовольствие. Здесь совершенно особый зритель. Интеллигентный, тонкий, внимательный. При этом очень требовательный, не будет реагировать просто на текст, нужна очень точная игра артистов, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ", основатель и художественный руководитель театра режиссер Сергей Федотов.
4 декабря на сцене Большого театра кукол сыграют музыкальную комедию "Ханума". Постановка Федлтова во всем сохраняет грузинский колорит. Грузинский колорит постановка Федотова сохраняет во всем. Она зажигательная и веселая, смотрится на одном дыхании. В ней есть все, что вспоминается при слове "Грузия": тосты, песни, смех, многословное и велеречивое восхищение женской красотой, красочные и яркие герои... Зритель оказывается в старинном Тифлисе, чувствует свежее дыхание с гор, слышит шум реки Куры и видит старинные колоритные грузинские балкончики района Авлабар.
Театр "У Моста" считается первооткрывателем в России ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Сергей Федотов поставил все пьесы признанного классика современной драматургии. В октябре театр провел III международный фестиваль МакДонаха в Перми. И, конечно, петербуржцы ждут постановки Федотова по МакДонаху. 5 декабря - спектакль "Череп из Коннемары", мрачная комедия, 6 декабря - "Лейтенант с Инишмора", ирландский боевик, самая дерзкая и брутальная пьеса этого автора.
10 декабря - Достоевский. В рамках международного театрального фестиваля "Школа. Студия. Мастерская" на сцене театра "Мастерская" Театр "У Моста" представит спектакль "Идиот". Мистический театр не может пройти мимо мистики Достоевского. Спектакль завораживает, втягивает в свою магическую ауру, как в дьявольскую воронку. Настасья Филипповна - инфернальница - творит что-то непонятное и душераздирающее. Все сюжетные ходы давно известны, но это не снимает напряжения при такой игре страстей и смыслов. Герои в нем разбиваются на пары, вращающиеся вокруг какого-то магнетического центра, пары рассыпаются и вновь складываются в треугольники.
Театр "У Моста" основан в 1988 году. В октябре нынешнего года отметил 30-летие. Авторский театр, сохраняющий и продолжающий лучшие традиции русского психологического театра. Исключительность художественного метода Сергея Федотова в том, что он направлен на развитие традиций великого русского театра, обогащенного открытиями школ Михаила Чехова и Ежи Гротовского. Трижды номинант и лауреат Национальной премии "Золотая маска".
Театр выпустил книги: "Патрик Лонерган. Театр и фильмы Мартина МакДонаха", сборник пьес "МакДонах. Мрачные комедии", "Театр "У Моста". Время мистики".
Вчера, 26 ноября, Сергею Федотову был вручен в Москве на Биеннале театрального искусства диплом лауреата фестиваля "Уроки режиссуры" за постановку "Васса", первого варианта пьесы Горького "Васса Железнова", мало кому известного.
Ондржей Мразек, журналист "LITERARNI NOVINY" (Прага, Чехия):
- Сергей Федотов - хорошо известный в Чехии режиссер, маг и архитектор атмосферы театра "У Моста". Когда идешь на спектакли Федотова, уже знаешь, что магическая сила хлынет как гейзер, вырвет вас из реальности как торнадо, опасно поднимет давление и распульсирует сердце, расхохочет до боли в диафрагме или опечалит до слез. Дьявольская пляска на сцене, голоса и глаза, тела и души чарующих актеров вас вдруг поглотят и без предупреждения втянут в таинственный мир Зазеркалья, катапультируют в чертог ангелов, демонов и фантастических призраков, через которые ваша душа, выпущенная на волю, взлетит и умчится по извилистой трубе фантазийного тобоггана.