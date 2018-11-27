В России необходимо создавать интеллектуальную мультимодальную транспортную систему (ИМТС) - причем делать это следует как можно скорее. Иначе страна не справится с вызовами, которые ставит перед ней четвертая индустриальная революция. Такой вывод прозвучал на конференции "Транспорт России: проблемы и перспективы", которая состоялась в Петербурге.

Ученые уверены: именно транспортная отрасль может стать тем драйвером развития, который потянет за собой революционные преобразования во многих других отраслях экономики и поспособствует выравниванию уровня жизни в разных регионах России.

На чем же базируется такая уверенность?

- Все индустриальные революции начинались с преобразования транспорта, - отмечает доктор технических наук заместитель директора Института проблем транспорта РАН Владимир Комашинский, - и нынешняя, четвертая, - не исключение.

Правда, третью индустриальную революцию, связанную с кибернетикой и внедрением цифровых систем, Россия, увы, пропустила, подчеркивает эксперт: в нашей стране ее заменили политические реформы. Нельзя, чтобы то же самое произошло и с четвертой. Потому что, когда технологии опережают стратегии и "просачиваются" в страну фрагментарно, можно получить сингулярный эффект с непредсказуемым результатом.

Что же привнесет с собой внедрение интеллектуальной, или, как ее еще называют, когнитивной, транспортной системы?

Многочасовое стояние в пробках негативно сказывается на жителях и "убивает" инвестиционный климат

Международный опыт доказывает: во-первых, увеличит пропускную способность улично-дорожной сети на 30 процентов. Как следствие - сократит время в пути на те же 30 процентов и снизит расход топлива на 20 процентов. К примеру, интеллектуальные системы движения в Стокгольме помогли сократить пробки на 20 процентов. А средняя скорость на дорогах Сеула, где в каждой семье есть автомобиль, за последние пять лет увеличилась на 20 процентов. При этом общая экономия от внедрения интеллектуальной транспортной системы в Южной Корее составила около 1,5 миллиарда долларов в год.

Второй весьма существенный плюс - обеспечение безопасности. Внедрение ИМТС способно снизить количество ДТП в разы.

Игорь Малыгин, директор Института проблем транспорта РАН, называет цифры: продажи новых автомобилей в мире в 2017 году выросли на 36 процентов. Всего продано 95 миллионов автомашин. Увы, сегодня цифра эта впрямую коррелирует с травматизмом и смертностью на дорогах. В России она составляет сегодня порядка 20 случаев на 100 тысяч жителей. Страны же, где внедрена интеллектуальная транспортная система, сумели снизить этот показатель до трех-четырех случаев. Внедрение искусственного интеллекта, мультимодальных систем, построенных на его основе, когда транспортные средства-беспилотники сами выбирают наилучшую траекторию движения и скорость, сами обмениваются нужной информацией, создают особую - безопасную - среду на наших дорогах.

Важно отметить и тот факт, что от модернизации транспортного комплекса России на основе инновационных технологий ожидается мощный экономический эффект и в других, смежных отраслях промышленности. По некоторым экспертным оценкам, прирост ВВП от внедрения ИМТС может превысить 10 процентов, а рост занятости населения увеличится на пять процентов.

При этом эксперты Росавтодора прогнозируют повышение средней скорости движения транспортных средств на 20-22 процента, сокращение времени задержек в пути на 35-40 процентов, уменьшение зоны повышенного износа дорожных одежд на 13 процентов, снижение расхода топлива на 11-16 процентов и снижение массы выбросов вредных веществ на 12-18 процентов.

Что же тормозит эти очевидные плюсы?

Члены профессионального сообщества единодушны: отсутствие единого комплексного подхода к созданию ИМТС. Очевидно же, что система не может быть внедрена "лоскутиками". Тем не менее даже в таком продвинутом городе, как Санкт-Петербург, внедрение интеллектуальных транспортных систем происходит какими-то урывками. Власти города то начинают повсеместно устанавливать щиты для "умных остановок", то снимают их, то переключаются на монтаж "умных табло" в автобусах и троллейбусах, то начинают тестировать электробусы... Тогда как обыкновенный здравый смысл подсказывает: при отсутствии синхронизированной с умным транспортом улично-дорожной сети все новации обречены так и остаться "пилотными проектами", "опытными образцами".

Примечательный факт: в Санкт-Петербурге за проблемы городского транспорта отвечают два комитета городской администрации - комитет по развитию транспорта и комитет по развитию транспортной инфраструктуры. А также - подведомственные им четыре организации: дирекция по развитию транспортной системы, дирекция по организации дорожного движения, служба "Организатор перевозок", центр управления парковками. Понятно, что договориться между собой этим семи нянькам не так-то просто.

Компетентно

Инвестиционный климат в Петербурге "убивает" плохая транспортная система и изношенная городская инфраструктура. Об этом заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на III Инвестиционном форуме, открывшемся в Петербурге 12 ноября.

Беглов признал, что комфортная среда для бизнеса тесно связана с развитием городской инфраструктуры.

"Многочасовое стояние в пробках, ввод в эксплуатацию жилья без детских садов, школ, поликлиник и больниц негативно сказывается на жителях и "убивает" инвестиционный климат. Правительство Петербурга приняло принципиальное решение о модернизации города по всем направлениям развития", - заявил Беглов, подчеркнув, что Смольный будет использовать для достижения этой цели все имеющиеся финансовые и административные ресурсы.

Пространственное развитие Петербурга он связывает с инвестициями в цифровую экономику, рынки Национальной технологической инициативы, в новую энергетику и "зеленые производства".