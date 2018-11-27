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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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В Архангельске появится ситуационный центр для отслеживания морских транспортных потоков
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7729 (266)
В первой половине 2019 года в Архангельске откроется Северный арктический ситуационный центр. Он позволит отслеживать транспортные потоки в северных морях, прогнозировать грузоперевозки и заказывать услуги.

Ситуационный центр будет состоять из двух компонентов. Первый - информационный портал, рассчитанный на широкий круг пользователей, но прежде всего - на профессиональных участников морских операций. Судоходные компании, грузовладельцы и другие хозяйствующие субъекты смогут получать информацию о ледовой обстановке, расстановке ледоколов, движении судов в режиме онлайн и другие данные.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Перевозки по Северному морскому пути за 5 лет выросли в 4 раза

- Северный арктический ситуационный центр станет единым цифровым окном для организации перевозок в Арктике, - пояснил представитель компании, работающей над созданием центра, Дмитрий Пурим. - Участники морских операций получат возможность не только моделировать ситуации, но и заказывать услуги по проводке на трассе Северного морского пути, предварительно рассчитав их стоимость. Причем мы хотим, чтобы это были не только государственные, но и любые другие услуги, которые бизнес захочет и сможет развивать в Арктике, - от предоставления снимков ледовой обстановки в конкретном порту до агентирования. Таким образом, наш центр станет акселератором бизнес-услуг на этой территории.

Другая часть центра, расположенная в крупнейшем университете Поморья, будет представлять собой визуализацию происходящего в Арктике в режиме реального времени. Главная функция - обучающая.

Эксперты уже называют будущий ситуационный центр прорывом в сфере координации морских перевозок в Арктике. Предполагается, что это положительно скажется на развитии Севморпути.

Информация, предоставляемая центром, будет общедоступной. Но некоторые услуги для профессиональных пользователей станут оказывать на платной основе. Открытие центра приурочат к V Международному арктическому форуму, который намечен в Архангельске в апреле 2019 года.

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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