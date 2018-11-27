В Череповце закрыли школу из-за вспышки острого гастроэнтерита

В городе Череповце на карантин закрыли среднюю школу № 10, в которой обучается более 800 детей. Причиной стала вспышка острого гастроэнтерита. Учеников перевели на заочно-дистанционное обучение, сообщает сайт образовательного учреждения.

Начальник отдела Роспотребнадзора Лаура Петрова сообщила, что пока не известна причина вспышки острого гастроэнтерита. Взяты пробы и идет исследование. Острый гастроэнтерит - воспаление слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника. Возбудителями заболевания могут стать как вирусы, так и бактерии.

На сегодняшний день, 11 детей находятся в больнице. Остальные школьники учатся дистанционно, с педагогами они общаются через видеосвязь. Все задания публикуются на сайте школы.