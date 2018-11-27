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27.11.2018 20:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отказались от бумаги

В Калининградской области состоялся первый электронный конкурс в рамках госзакупок
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7729 (266)
В Калининградской области переводят в электронную форму все бюджетные закупочные процедуры. На днях в регионе прошел первый открытый конкурс в безбумажном режиме. Власти приобрели услуги по разработке проекта генерального плана Светлогорского городского округа.

Реформа связана с поправками в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". До их утверждения в электронном виде проводились только аукционы.

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С июля текущего года бюджетные заказчики могут добровольно переводить в электронную форму все открытые закупочные процедуры - конкурсы, запросы котировок и запросы предложений. С января 2019-го полностью безбумажный формат взаимодействия с подрядчиками будет для чиновников обязательным.

- Мы не стали дожидаться вступления в силу норм об обязательном проведении конкурсов в электронной форме, - отмечает глава конкурсного агентства Калининградской области Леван Дараселия. - Пока в Северо-Западном федеральном округе только два уполномоченных органа в сфере закупок разместили конкурсы по новым правилам. Речь идет о Калининградской и Ленинградской областях.

Стартовая стоимость проекта генплана Светлогорского городского округа составила 1,8 миллиона рублей. Участники торгов подали пять заявок. Победитель конкурса, компания из Воронежа, снизила максимальную цену контракта на 63,7 процента.

Фото: Официальный сайт Елизаветинского сельского поселения
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Как отмечают в конкурсном агентстве региона, одно из главных преимуществ конкурентных процедур в электронной форме - повышение их доступности для потенциальных подрядчиков. Отсутствие существенных временных и финансовых затрат привлекает на интернет-торги участников, которые не стали бы подавать заявки на "бумажный" конкурс. Речь, в частности, идет о предприятиях, базирующихся в других субъектах РФ.

Конкуренция приводит к экономии бюджетных средств. В рамках первого калининградского открытого конкурса в электронной форме бюджету удалось сохранить 1,1 миллиона рублей. Антимонопольщики добавляют: электронный формат исключает злоупотребления, которые были характерны для бумажных закупок. К примеру, аффилированные участники не смогут получить детальную информацию о заявках конкурентов и оперативно скорректировать цены в свою пользу. .

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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