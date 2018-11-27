В Калининграде облили краской памятник Канту

Вандалы облили розовой краской памятник философу Иммануилу Канту в центре Калининграда.

Бронзовая фигура основоположника немецкой классической философии стоит на улице Университетской, у входа в один из корпусов Балтийского федерального университета, который носит имя Канта.

Факт порчи памятника сотрудники БФУ обнаружили утром во вторник. Кроме того, рядом с монументом были разбросаны листки с отпечатанным текстом без подписи, призывавшим студентов откреститься от "вражьего" имени, которым назван их университет, срывать таблички с этим именем и прибегнуть к прочим подобным действиям.

Кто подал этот пример "антикантовского" поведения, сейчас выясняет полиция, которую вызвали на место происшествия сотрудники БФУ.

Свое заявление в полицию готовит и МКУ "Калининградская служба заказчика", за которой закреплен памятник - объект культурного наследия местного (муниципального) значения, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации Калининграда.

Сейчас стоит задача - оценить масштаб порчи скульптуры и пьедестала. Калининградская служба заказчика направит подрядчика для проведения работ по очистке памятника и прилегающей территории.

Бронзовый памятник философу, установленный в Калининграде в 1992 году, является копией скульптуры Христиана Рауха, изготовленной для Кенигсберга в 1857 году и утраченной в конце Второй Мировой войны.