В Петербурге подросток отравился на уроке физкультуры

Петербургская полиция проверяет обстоятельства ЧП, которое произошло на уроке физкультуры в одной из школ Адмиралтейского района. Как сообщили в региональном ГУ МВД, 14-летний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

- На уроке физкультуры выпил неизвестную жидкость, - сообщили в правоохранительных органах. - Полиция проводит проверку по данному факту.

По факту по факту отравления подростка проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее в Северной столице умерла школьница, которой стало плохо во время сдачи норм ГТО. Девушка впала в кому и умерла месяц спустя, не приходя в сознание.