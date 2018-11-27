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27.11.2018 18:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге покажут гербы титулованных дворян

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербуржцы и гости города смогут увидеть дворянские гербы великого полководца Суворова и его современников. Выставка открывается в Суворовском музее 30 ноября.

Как сообщили "РГ" в музее, в выставочных залах будут представлены гербы родившихся в семьях титулованного дворянства, например, Петра Багратиона, относившегося в грузинскому княжескому роду, можно будет также увидеть герб французского принца Конде де Бурбона.

Фото: РИА Новости
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Среди экспонатов выставки - гербы князей Священной Римской империи германской нации: Григория Потемкина-Таврического и Платона Зубова. Звания им были пожалованы за различные заслуги по просьбе Екатерины II. Графом Священной Римской империи и германской нации был и Александр Суворов, титул он получил за победу при Рымнике в 1790-м году, а годом позже его пожаловали в графы Российской империи.

Также на выставке посетители смогут увидеть портреты знаковых государственных деятелей конца XVIII - начала XIX века, пожалованных в дворянство. В частности, будут представлены портреты представителей рода Паниных: Петр Иванович вошел в историю как победитель Емельяна Пугачева, а его брат Никита Иванович был воспитателем цесаревича Павла Петровича. Дворянское звание им было пожаловано в 1776 году.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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В 1799 году за заслуги перед императором Павлом I дворянство получили Федор Растопчин и Алексей Аракчеев. Княжескую мантию и дворянский герб в 1801 году получил Николай Татищев, к слову, он являлся потомком князей Смоленских.

На выставке будут представлены материалы о пожаловании титула Цесаревича великому князю Константину Павловичу. Великую милость он получил за воинские заслуги в Итальянском и Швейцарском походах. Это уникальный пример в истории России, ведь титул Цесаревича принадлежал наследнику престола, которым являлся великий князь Александр Павлович.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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