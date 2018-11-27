В Петербурге пособника террористов отправят на принудительное лечение

К петербуржцу, который оказывал помощь в подготовке теракта в Казанском соборе осенью прошлого года, будут применены меры медицинского характера.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Петербурга, мужчина освобожден от уголовного преследования.

Тем не менее, следствие установило, что петербуржец помогал советами одному из мужчин, который собирался привести в действие взрывное устройство.

Кроме того, сторона обвинения вменяла петербуржцу то, что он знал о готовящемся теракте, но не сообщил о нем в правоохранительные органы.

Напомним, теракт в Казанском соборе был предотвращен осенью прошлого года. За несколько дней до предполагаемого взрыва в планы террористов вмешались сотрудники ФСБ. Участники группы были задержаны, взрывчатые вещества изъяты. Петербуржец, непосредственно готовивший взрыв, в августе 2018-го года приговорен к пяти годам лишения свободы.